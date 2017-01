Encore des délais au procès du Faubourg Contrecoeur

Le procès du Faubourg Contrecoeur connaît de nouveaux retards. Insatisfaite des explications données par la Couronne mardi matin, la défense compte présenter une requête afin d’obtenir davantage d’informations sur l’écoute électronique qui a ciblé certains coaccusés et leurs avocats. Le juge Yvan Poulin a donc ordonné la suspension du procès jusqu’à vendredi.

Le procureur de la Couronne Me Pascal Lescarbeau a expliqué à la cour que ce sont des agents civils qui, dans le cadre de l’enquête sur les compteurs d’eau, avaient intercepté des conversations téléphoniques entre des accusés et leurs avocats en 2015. Les conversations ont été transmises à un juge qui a déclaré que 27 d’entre elles n’avaient pas à être mises sous scellé.

Lundi, les avocats de la défense avaient appris l’existence de ces enregistrements et s’en étaient offusqués, invoquant le secret professionnel entre les avocats et leurs clients.

Me Lescarbeau a tenté de se faire rassurant mardi, soutenant que les règles encadrant l’écoute électronique avaient été respectées et que les enregistrements visaient un autre dossier. « La poursuite n’a pas l’intention de se servir de ça », a-t-il assuré.

Des 27 enregistrements libérés, 16 concernaient des appels non répondus, des messages SMS ou des messages de boîtes vocales. Parmi les 11 autres, 10 correspondaient à des conversations entre Bernard Trépanier et son avocat Me Daniel Rock et un à des propos échangés entre Paolo Catania et son avocat Me Pierre L’Écuyer.

Les explications de Me Lescarbeau sont insuffisantes, a rétorqué un des avocats de la défense, Me Louis Gélinas. Celui-ci a déploré que la défense n’ait pas pu obtenir le nombre total de conversations interceptées, l’identité de tous les accusés visés, la durée des conversations et les instructions attachées au mandat autorisant cette écoute électronique.

« J’ai l’impression de me retrouver dans un univers parallèle par rapport à tout ce que j’ai lu, appris ou pratiqué », a pour sa part lancé l’avocate de Frank Zampino, Me Isabel Schurman. « Comment se fait-il que des conversations privilégiées avec mon client se soient retrouvées au bureau du juge Labelle ? »

Les avocats de la défense entendent déposer jeudi une requête en divulgation afin d’obtenir davantage de détails sur cette écoute électronique.

Les parties reviendront devant le tribunal vendredi.

Jusqu’à maintenant, aucun témoin n’a encore été entendu au procès du Faubourg Contrecoeur qui a débuté en février 2016.

Six personnes font face à des accusations de fraude, de complot et d’abus de confiance dans ce dossier touchant la vente à rabais d’un terrain pour la réalisation d’un projet immobilier dans l’est de Montréal. Parmi les coaccusés figurent l’ancien président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Frank Zampino, et Paolo Catania, ex-dirigeant de Construction F. Catania. Quant à Bernard Trépanier, il subira un procès séparé.