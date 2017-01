Faux départ au procès du Faubourg Contrecoeur

Au procès du Faubourg Contrecoeur, qui reprenait son cours lundi matin, la défense a appris que des conversations entre plusieurs avocats et leurs clients avaient été écoutées par la police dans le cadre d’une autre enquête.

Les avocats ont exprimé leur stupéfaction d’apprendre l’interception de conversations. « Si l’État écoute nos conversations, c’est inacceptable », a soutenu Me Isabel Schurman, qui représente Frank Zampino, l’un des coaccusés dans cette affaire. L’avocate estime qu’il s’agit d’une violation d’un droit protégé par la Constitution.

La Couronne n’a appris l’existence de cette écoute électronique que le 23 décembre dernier.

Le procureur de la Couronne, Pascal Lescarbeau, n’a pas été en mesure de donner des précisions quant au nombre de conversations interceptées. Le juge Yvan Poulin a ordonné l’ajournement de l’audience afin que la Couronne puisse fournir des détails à ce sujet d’ici la fin de la journée.

Les parties reviendront en cour mardi matin.

La défense a également indiqué que la Couronne avait fait savoir par courriel dimanche que de nouveaux éléments de preuve seraient divulgués lundi matin ainsi que dans trois semaines.

Six coaccusés

Le procès Contrecoeur devait commencer avec les témoignages de policiers.

Six accusés font face à la justice, dont l’ancien président du comité exécutif de la Ville de Montréal et ex-bras droit du maire Tremblay Frank Zampino, ainsi que Paolo Catania, ancien dirigeant de Construction F. Catania. Les autres accusés sont Martin D’Aoust, Pasquale Fedele, André Fortin et Pascal Patrice. Ils font face à des accusations de fraude, de complot et d’abus de confiance. Ils sont soupçonnés d’avoir manœuvré pour favoriser Construction F. Catania pour la réalisation d’un projet immobilier de 1800 logements dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

La durée prévue du procès est de cinq mois.

Dans cette affaire, neuf personnes avaient été arrêtées en mai 2012. Le coaccusé Daniel Gauthier, ancien président de la firme d’urbanisme Groupe Gauthier Biancamano Bolduc, a plaidé coupable à des accusations de fraude et de complot l’an dernier.

De son côté, l’ex-collecteur de fonds d’Union Montréal Bernard Trépanier a obtenu un procès séparé en raison de ses graves problèmes de santé. Quant à l’ex-directeur général de la SHDM, Martial Fillion, il est décédé en 2013.