Fusillade meurtrière de Moncton: la GRC chez les accusés

Moncton — La Gendarmerie royale du Canada (GRC) sera au banc des accusés, en avril, pour défendre ses pratiques d’intervention lors de la fusillade meurtrière de juin 2014 à Moncton, qui avait fait trois morts au sein de la police fédérale. La GRC est accusée par Emploi et Développement social Canada de quatre violations du Code du travail. La police fédérale a plaidé non coupable en mai dernier, et le Tribunal a réservé vendredi plus de deux mois pour entendre la cause, à compter du 18 avril, au palais de justice de Moncton.