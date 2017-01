La cause d’un pilote accusé d’ébriété est reportée

Calgary — La cause d’un pilote du transporteur Sunwing accusé d’ivresse aux commandes d’un avion a été reportée au 25 janvier. Miroslav Gronych, un ressortissant slovaque de 37 ans, est accusé d’avoir eu le contrôle d’un aéronef alors que sa capacité était affaiblie par l’alcool — soit une alcoolémie supérieure à 0,08 g par 100 ml de sang. M. Gronych n’était pas présent à l’audience de jeudi, au palais de justice de Calgary. Il était représenté par son avocat, qui n’a pas voulu faire de commentaires. L’accusé a été libéré en versant une caution de 1000 $ et en remettant son passeport à la justice. Il ne peut non plus piloter un avion au Canada pendant sa libération sous caution.