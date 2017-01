Facultés affaiblies: 1500 Québécois arrêtés ces dernières semaines

Plus de 1500 automobilistes québécois ont été arrêtés du 24 novembre au 2 janvier pour conduite avec les facultés affaiblies par la drogue ou l’alcool, soit une hausse de plus de 10 % par rapport à la même période l’an dernier. Ce bilan a été dressé jeudi par la Sûreté du Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec. Au cours des dernières semaines, les policiers ont procédé à des contrôles routiers accrus dans le cadre de l’opération VACCIN (Vérification accrue de la capacité de conduite).