Un ex-policier accusé par une autochtone retrouvé mort

L’ex-policier de la Sûreté du Québec (SQ) Alain Juneau, accusé d’agression sexuelle dans la foulée des dénonciations de femmes autochtones de Val-d’Or, a été retrouvé mort à son domicile.

L’homme de 56 ans, mis en cause dans trois dossiers d’agressions et de contacts sexuels, est décédé le 1er janvier, a confirmé mercredi le Bureau du coroner.

« Son décès est actuellement sous investigation par un coroner et toute information quant aux causes probables et aux circonstances de son décès sera contenue dans le rapport du coroner, qui sera rendu public au cours des prochains mois », a déclaré la porte-parole Geneviève Guilbault.

Cause inconnue

La cause de son décès, qui pourrait être un suicide, n’est pas confirmée. La SQ avance toutefois qu’elle n’est pas impliquée dans l’enquête du coroner, « puisqu’il n’y a pas apparence de crime ».

Alain Juneau est l’un des deux policiers à avoir fait l’objet d’accusations à la suite d’une première vague de plaintes déposées à la suite de dénonciations de femmes autochtones de Val-d’Or. Il a été arrêté le 15 novembre dernier à son domicile de Rimouski.

L’ex-policier a été accusé d’avoir agressé sexuellement une femme innue de Schefferville, sur la Côte-Nord, entre les années 1992 et 1994. Il faisait face à un autre chef d’accusation de voies de fait commises alors qu’il portait, utilisait ou menaçait d’utiliser une arme.

Plusieurs accusations

Alain Juneau avait pris sa retraite après avoir été accusé d’incitation à des contacts sexuels et de contacts sexuels sur une personne de moins de 16 ans, en juillet 2013 à Matane. Reconnu coupable en août 2014, il avait été condamné à une peine d’emprisonnement discontinue de 90 jours à purger les lundis et mardis de 9 h à 17 h.

À cette époque, il avait aussi été inscrit au Registre national des délinquants sexuels pour une période de 10 ans. Il ne pouvait se trouver seul en présence d’un mineur durant deux ans. Il ne pouvait non plus boire de l’alcool, consommer des substances toxiques ou fréquenter des bars.

L’ex-policier avait également été accusé en août dernier d’agression sexuelle, de contacts sexuels sur un enfant et d’incitation à des contacts sexuels. Les faits reprochés se seraient déroulés durant plusieurs années, selon le dossier de cour. Son enquête préliminaire avait été fixée au 11 janvier 2017.