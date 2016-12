Un homme lourdement armé passe la frontière

Pour avoir passé la frontière canado-américaine avec 24 armes de poing en fraude le 23 décembre, Thanh Viet Pham a comparu jeudi pour la deuxième fois devant un juge au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu. Son enquête a été reportée cette fois au 10 janvier. L’homme reste donc derrière les barreaux en attendant la suite.

Thanh Viet Pham fait face à des accusations relatives à l’importation et l’exportation d’armes à feu. Samuel Tessier, le procureur de la couronne dans le dossier, a expliqué au Devoir que l’homme en question encourt une peine de prison d’au minimum trois ans et d’au maximum dix. « Il y a un chef d’accusation en vertu de l’article 103 » du Code criminel qui concerne l’importation et l’exportation d’armes.

Thanh Viet Pham se trouvait en Montérégie, dans la région de Saint-Bernard-de-Lacolle. Les agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont intervenus après que leurs collègues des services américains les eurent alertés. La collaboration entre les deux services est fréquente.

L’homme arrêté a des antécédents judiciaires relatifs à des armes à feu dans la région de Toronto. Ces causes pendantes ont notamment encouragé le report de l’enquête sous caution.

Le caporal François Gagnon de la GRC affirme que des vingt-quatre armes trouvées sur sa personne, dix étaient chargées à bloc. Lors de son arrestation, l’homme a tenté de se débarrasser d’au moins une de ses armes.

« L’individu avait également lancé une autre arme à feu qu’il avait en sa possession dans la forêt, et qui a été retrouvée par nos enquêteurs, a ajouté le caporal. C’est assez rare qu’on intercepte des armes à feu chargées, et ce fut certainement une surprise pour nos agents d’avoir à faire face à ce genre de danger. »

Au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu, on confirme être plus habitué à voir comparaître des gens relativement à des affaires d’importations illégales de drogues.