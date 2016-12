L’ex-maire de Saint-Rémi plaide coupable

L’ancien maire de Saint-Rémi, Michel Lavoie, a plaidé coupable, mercredi matin au palais de justice de Longueuil, à trois chefs d’accusation d’abus de confiance. Ces accusations sont liées à l’octroi d’un contrat pour la construction d’une caserne de pompiers et à des travaux de construction d’aqueducs et d’égouts. M. Lavoie devra revenir en cour le 23 février pour les observations sur la peine. L’entreprise Construction Dorais inc. a pour sa part reconnu sa culpabilité à un chef d’accusation de fraude en lien avec le dossier de la caserne. Elle a écopé d’une amende de 50 000 $. Quant aux accusations portées contre le fils du maire Lavoie, Sébastien, elles ont été abandonnées.