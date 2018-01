L’ancien archevêque de Québec Maurice Couture est décédé

L’ancien archevêque émérite de Québec Maurice Couture s’est éteint vendredi matin à l’âge de 91 ans, a annoncé le cardinal Gérard C. Lacroix, vendredi.

L’archevêché ne donne aucun renseignement sur les causes du décès.

Photo: Église Catholique du Québec

Maurice Couture a été archevêque de Québec et primat de l’Église canadienne d’avril 1990 à mai 2002. Il a été nommé grand officier de l’Ordre national du Québec en 2003. Contrairement à son prédécesseur et à son successeur, il n’a jamais été nommé cardinal par Rome.

Selon sa biographie publiée sur le site de l’Ordre national, Maurice Couture est natif de Saint-Pierre-de-Broughton, dans la région de Chaudière-Appalaches. Il a été ordonné prêtre en 1951. Il se consacre alors à l’éducation. Il devient ensuite supérieur provincial et supérieur général de sa congrégation, les religieux de Saint-Vincent-de-Paul.

De 1982 à 1988, il occupe les fonctions d’évêque auxiliaire du diocèse de Québec. En 1989, il est nommé évêque de Baie-Comeau, poste qu’il occupe avant d’être promu archevêque de Québec en 1990.

Sa notice à l’Ordre national du Québec fait état de sa contribution « notable » au domaine de l’éducation au Québec et de son engagement « remarquable » envers les plus démunis et en faveur des droits de la personne.

L’archevêché devrait dévoiler au cours des prochains jours des renseignements sur les funérailles de Maurice Couture.