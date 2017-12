Philosophie ou profession de foi?

Commentaires sur « Le Jésus du professeur Guillemin » de Louis Cornellier, proposé comme Devoir de Philo en date du 23 décembre 2017.

À chaque période des Fêtes, Le Devoir publie un texte sur la dimension religieuse de la fête de Noël. Même en étant un sceptique non croyant, je tolère que mon journal accueille le discours religieux dans ses pages d’opinion. Cependant, cette année, le texte qui joue ce rôle nous est proposé comme leçon de philosophie. Donc, contrairement à mes habitudes de respecter les croyances de mes concitoyens, je dois réagir pour contester les affirmations que Cornellier emprunte à Guillemin et qu’il qualifie « d’irrécusables ».

D’abord, si la philosophie a continué d’être enseignée dans nos établissements d’enseignement supérieur, c’est, entre autres, parce qu’elle permet de développer des habiletés pour produire un discours raisonné. Mais, c’est ici que le bât blesse, comment avoir un discours raisonné si, d’entrée de jeu, la proposition devant servir de prémisse, soit la croyance dans la résurrection de Jésus de Nazareth, est déclarée irrécusable ? Voilà ! Le discours philosophique prend fin. Il s’agit désormais de théologie où chacun peut faire état de sa foi. Mais croire en quoi ? Au christianisme, bien sûr. Mais sous quelle mouture ? Là aussi, pour Guillemin et Cornellier, c’est l’Église catholique qui détient la vérité.

Et que doivent faire les autres lecteurs du Devoir ? Repartir bredouilles ? Je doute que c’eût été une solution retenue par Laurendeau, qui, sans afficher son agnosticisme avoué en fin de vie, respectait celui de ses lecteurs.

Enfin, que dire des lecteurs d’autres sectes chrétiennes, des juifs, des musulmans, des bouddhistes, etc. ? Sans doute qu’ils ont, selon la logique de Cornellier, droit à leurs propres vérités irrécusables. Il semble dire que l’important, c’est de croire. Selon lui, il n’y a rien de pire que celui qui se limite à l’approche scientifique pour faire la distinction entre le vrai et le faux.

Par ailleurs, l’événement de l’année, que tous les citoyens de bonne foi peuvent accepter sans problème, est de nature scientifique. Il s’agit bien sûr de la collision de deux étoiles à neutrons, un événement qui s’est produit il y a plusieurs milliards d’années et dont l’information vient de nous parvenir sous forme d’ondes gravitationnelles. Voilà une vérité scientifique qui ne se réclame pas d’être certaine. Seulement, d’être crédible dans la mesure de l’acceptabilité de la preuve transparente sur laquelle elle est fondée. Et contrairement à l’affirmation voulant que Jésus de Nazareth soit ressuscité, elle ne se réclame pas d’être irrécusable. Seulement probable.