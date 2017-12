Le cardinal Law, au coeur du scandale sexuel dans l’Église, meurt à 86 ans

Vatican — L’ancien archevêque de Boston, le cardinal Bernard Law, dont le silence a nourri le plus grand scandale à avoir ébranlé l’Église catholique américaine, est mort tôt mercredi à l’âge de 86 ans. Le Vatican, qui a confirmé le décès, signale que le cardinal Law avait été admis récemment dans un hôpital de Rome. Bernard Law, un proche de l’ancien pape Jean-Paul II, a été à une certaine époque l’un des dirigeants les plus puissants du clergé américain. En janvier 2002, le journal The Boston Globe a toutefois publié des articles issus de documents internes du clergé qui démontraient que le cardinal Law avait discrètement confié d’autres fonctions à des prêtres soupçonnés de crimes sexuels sur des personnes d’âge mineur. Le scandale a été détaillé dans le film lauréat d’un Oscar Spotlight.