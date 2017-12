Le nouveau «Notre Père» et la tentation

Dans Le Devoir du 4 décembre, Louis Cornellier signalait qu’une nouvelle traduction du Notre Père, mieux une nouvelle traduction de la sixième demande, serait proposée aux catholiques québécois. Revoyons l’affaire. Trois formulations sont en présence.

À la suite du concile Vatican II (1965-1966), on dit : « et ne nous soumets pas à la tentation » selon la traduction dite oecuménique. Même si cette formulation semble coller au texte évangélique (Matthieu 6, 9-13 ; Luc 11, 2-4), elle n’a pas beaucoup de sens : comme si c’était Dieu qui nous envoyait les tentations. Même le livre de Job n’enseigne pas cela. Et l’épître de Jacques affirme explicitement : « Dieu lui-même ne tente personne » (Jacques 1, 13).

La formulation proposée aujourd’hui, fruit du travail d’un comité international, qui devrait entrer bientôt dans le lectionnaire officiel au Canada, dit : « et ne nous laisse pas entrer en tentation ». Elle n’est guère mieux. La tentation est présente partout : égoïsme, orgueil, désir de richesses, de vengeance, de meutre, tentation sexuelle, etc. Elle sourd du monde qui nous entoure, de notre subconscient ou de nos propres pensées conscientes.

La troisième formule, « Et ne nous laisse pas succomber à la tentation », est belle, juste, compréhensible du premier coup. Elle fut généralement employée jusque dans les années 1970 et d’ailleurs de l’autorité du Catéchisme du saint Concile de Trente au XVIe siècle. Il est à espérer que nos évêques y reviendont et s’y tiendront.