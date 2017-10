Protestants et catholiques soulignent les 500 ans de la Réforme

Protestants, mais aussi catholiques, célébraient mardi le 500e anniversaire de la Réforme, avec un appel au pardon et à l’unité et un office en présence de la chancelière allemande Angela Merkel à Wittenberg, berceau de la rébellion fondatrice de Martin Luther.

Selon la tradition, c’est de la porte d’une église gothique de cette ville de l’est de l’Allemagne qu’est parti l’un des plus grands séismes théologiques du christianisme, la remise en cause de l’Église catholique par une critique des abus de l’institution papale et du culte des saints.

Le 31 octobre 1517, le clerc et théologien Martin Luther y aurait placardé sa Dispute, plus connue sous le nom de « 95 thèses », le texte fondateur de la Réforme protestante qui marque sa rupture avec le catholicisme.

Mme Merkel, le président Frank-Walter Steinmeier et plusieurs responsables politiques et religieux sont attendus dans cette église pour un office qui doit marquer la fin d’un jubilé célébré à travers le monde.

C’est de la Réforme que sont venus beaucoup de changements sociétaux. La chancelière allemande Angela Merkel

Les commémorations de cet anniversaire avaient été lancées il y a un an à Lund, en Suède, en présence du pape François, un fait longtemps impensable, les relations entre catholiques et protestants ayant été marquées par des siècles de violences.

Au cours de cette année, « nous avons demandé pardon pour nos échecs et pour la manière dont les chrétiens ont blessé le Corps du Seigneur et se sont offensés mutuellement », ont annoncé le Vatican et la Fédération luthérienne mondiale dans un communiqué conjoint publié mardi.

Parallèlement, « nous nous engageons à continuer à cheminer ensemble [...] en quête d’un consensus substantiel pour aplanir les différences qui subsistent entre nous », a ajouté le texte.

En effet, « pour la première fois, les luthériens et les catholiques ont considéré la Réforme dans une perspective oecuménique », avec « un regard neuf » sur ce qui a conduit à la rupture. « Il apparaît clairement que ce que nous avons en commun est bien plus grand que ce qui nous divise encore », a insisté la déclaration commune.

Le texte a évoqué en particulier la situation des couples mixtes catholiques-protestants qui souhaiteraient pouvoir communier dans les deux Églises, assurant que c’était « l’objectif de nos efforts oecuméniques ».

Jour férié en Allemagne

En Allemagne, cette « Journée de la Réforme » a revêtu un caractère particulier : le 31 octobre était déjà un jour férié dans plusieurs régions allemandes, mais pour l’occasion, toute l’Allemagne chômait mardi.

« C’est de la Réforme que sont venus beaucoup de changements sociétaux », a souligné samedi Mme Merkel, elle-même fille de pasteur luthérien, dans son balado hebdomadaire.

Insistant sur la relation « très intéressante en Allemagne de l’Église et de l’État, sans la séparation complète comme en France », elle a estimé que le christianisme était « l’un des fondements » de la culture du travail en Allemagne.

Ces célébrations du demi-millénaire de la Réforme, marquées par des offices, expositions et rassemblements à travers 700 villes allemandes, ont attiré 3 millions de visiteurs en 2017, selon le ministère allemand de la Culture.

La ville de Wittenberg s’est préparée depuis des mois à cette occasion. Des hamburgers aux canards en plastique en passant par les eaux de vie, les boutiques de souvenirs sont envahies de produits dérivés à l’effigie de Martin Luther.

Le moine allemand a en outre été l’un des premiers écrivains de langue allemande et l’auteur de la première traduction de la Bible en langue vernaculaire.

Son nom s’est aussi retrouvé associé à l’une des pages les plus sombres de l’histoire allemande. Parce qu’il s’en prenait au judaïsme dans ses écrits, il a été une référence de l’idéologie nazie qui l’utilisait comme caution religieuse.

Désormais éclatée en une myriade d’Églises, la population protestante mondiale est difficile à évaluer. Un rapport du centre de recherche indépendant américain Pew Research Center évalue à plus de 800 millions les protestants « définis au sens large » dans le monde, soit plus du tiers de l’ensemble des chrétiens, tandis que les catholiques en constituent environ la moitié et les orthodoxes 12 %.