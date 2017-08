Le pasteur libéré de Corée du Nord est en route vers le Canada

Le pasteur canadien emprisonné depuis plus de deux ans et demi en Corée du Nord et libéré mercredi, est en route pour le Canada, a indiqué jeudi le premier ministre Justin Trudeau.

Avec « soulagement », le chef du gouvernement canadien a annoncé que Hyeon Soo Lim « retrouvera bientôt sa famille et ses amis au Canada ».

Le pasteur avait été arrêté en janvier 2015 et accusé d’actes subversifs contre le régime nord-coréen, ce que les autorités canadiennes ont toujours vigoureusement démenti.

Il purgeait une peine de travaux forcés à perpétuité et sa libération a été décidée par Pyongyang « pour raison médicale ».

« Nous sommes soulagés d’entendre » que le pasteur Lim, 62 ans, « est en route pour la maison pour retrouver enfin sa famille », a indiqué Lisa Park, porte-parole de la famille dans un communiqué.

Cette libération, aidée par la diplomatie suédoise, a été obtenue au moment où les tensions sont de plus en plus vives entre le régime de Pyongyang et l’administration américaine.