Lettre au Centre culturel islamique du Québec

Copie de ma lettre accompagnant ma contribution financière à l’achat du terrain municipal qui servira à y ériger un cimetière musulman

Après m’être tenu tant de fois la tête à deux mains, accablé par la honte, spectateur impuissant de tous ces propos et gestes haineux puis meurtriers dont votre communauté a fait l’objet à répétition à Québec ces dernières années, pour la première fois, je me sens envahi d’une joie immense que je peux enfin partager avec vous. Ce cimetière musulman que vous appeliez de tous vos voeux, on peut dire que vous ne l’aurez pas volé ! Si les occasions où j’ai été d’accord avec le maire Régis Labeaume se comptent sur le doigt d’une seule main, force est de constater qu’il vient de poser là un geste qui mérite qu’on lui rende hommage. Il était temps qu’un représentant élu tienne promesse et prenne les responsabilités qui lui incombent. Je vous fais parvenir ma modeste contribution financière pour l’achat du terrain municipal qui permettra à la communauté musulmane de retrouver la paix et j’invite mes concitoyens à faire de même. Sachez que nous sommes des milliers à Québec à vous considérer comme nos frères et nos soeurs.