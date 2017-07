Le Soudan devient la 39e province de l’Église anglicane dans le monde

Le nouveau primat et premier archevêque du Soudan est Ezekiel Kondo Kumir Kuku (deuxième à partir de la droite). Il est accompagné de l’archevêque de Canterbury Justin Welby (deuxième à partir de la gauche).

Khartoum — Le chef spirituel des anglicans, l’archevêque de Canterbury, Justin Welby, a proclamé dimanche le Soudan 39e province mondiale de cette communauté chrétienne, estimant qu’il s’agit « d’un nouveau début » pour les chrétiens dans ce pays majoritairement musulman.

Depuis que le Soudan du Sud, majoritairement chrétien, est devenu indépendant en 2011, l’Église anglicane au Soudan était administrée depuis Juba.

Mais dimanche, l’archevêque de Canterbury, président de la Communion anglicane — qui réunit les 85 millions de fidèles du monde entier —, a déclaré à Khartoum le Soudan 39e province de cette communauté et y a nommé un primat.

Des centaines de fidèles et de diplomates américains, européens et africains ont assisté à la cérémonie qui a eu lieu dans la cathédrale All Saints à Khartoum.

Le nouveau primat et premier archevêque du Soudan est Ezekiel Kondo Kumir Kuku. « Nous l’accueillons avec jubilation », a déclaré Justin Welby.

Dans son prêche, il a estimé que ce jour marquait une « rare » occasion pour lui de nommer un nouveau primat.

« Les chrétiens du Soudan ont la responsabilité de faire marcher cette province et de la faire aimer par leurs frères de l’étranger, qui doivent la soutenir et prier pour elle », a-t-il ajouté.

Les communautés chrétiennes du Soudan sont concentrées principalement dans le sud du pays, dans la région des monts Nouba au Kordofan-Sud. Il n’existe aucune donnée officielle sur leur nombre.

L’idée de créer une province pour le Soudan avait été évoquée dès 2009 quand l’indépendance du Soudan du Sud commençait à se dessiner avec clarté.

Après la sécession en 2011, des organisations de défense des droits de la personne et des groupes chrétiens ont accusé les autorités soudanaises de persécuter les chrétiens et même d’avoir détruit des églises dans la capitale.

« Après la séparation, il a été décidé d’avoir une Église épiscopale du Soudan autonome », a indiqué à l’AFP le révérend Francis Clement.

« Aujourd’hui, nous inaugurons cela. Elle [l’Église] aura sa propre administration autonome pour prendre ses propres décisions », a-t-il ajouté.

Depuis le coup d’État qui a porté le président Omar el-Béchir au pouvoir au Soudan en 1989 avec le soutien des islamistes, les autorités soudanaises ont mené une politique d’arabisation et d’islamisation du pays.

Elle a été un des déclencheurs de la guerre civile avec le Sud qui s’est soldée par la mort de deux millions de personnes avant que le Soudan du Sud ne devienne indépendant.

L’anglicanisme est né d’une scission avec l’Église catholique au XVIe siècle, après le refus du pape d’accorder au roi Henri VIII d’Angleterre l’annulation de son mariage.

Structurée comme l’Église catholique, l’Église anglicane est souvent considérée comme à mi-chemin entre catholicisme et protestantisme calviniste.