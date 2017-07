Le Québec ne fait pas figure d’exception quant aux cimetières musulmans

Une ville. Communauté musulmane cherche terrain pour projet de cimetière. Une fronde d’opposition est menée. Des citoyens craignent de voir l’endroit devenir une « enclave », un « ghetto », de voir leurs enfants influencés, de voir débarquer « l’islam radical ». L’association musulmane locale doit préciser que les corps seront enterrés dans des cercueils et que les lois seront respectées.

Ce cas est celui de Farmersville, une municipalité de 3500 habitants à 80 kilomètres de Dallas, au Texas. Un projet de cimetière musulman a dû y être mis en veille en juillet 2015.

Avril 2016. La scène se répète à Dudley, au Massachusetts. Lors d’une réunion, un résidant de la petite localité dit craindre la « musique de fou », comme l’appel à la prière.

Walpole au Massachusetts, Carlisle en Pennsylvanie, Grasse en France, Toronto, Saint-Apollinaire : d’un bout à l’autre de l’Occident, les opposants aux cimetières musulmans agitent les mêmes spectres. « On entend la même narration dans plusieurs cas », reconnaît Chedly Belkhodja, directeur de l’École des affaires publiques et communautaires à l’Université Concordia.

En menant une enquête comparative entre plusieurs villes de taille moyenne au Canada, il a néanmoins découvert des endroits où « le climat est beaucoup plus apaisé ».

Par exemple la ville de London, en Ontario : « C’est l’une des plus anciennes communautés au Canada, très présente et historique. Ils ont réussi à développer tous les services. » La communauté y est bien implantée, au point où le rapatriement des corps dans les pays d’origine « ne semble plus dans leur logique », expose M. Belkhodja. Cette pratique est pour l’instant la plus courante au Québec.

Tout n’est « pas rose », ajoute-t-il, faisant référence à un incident raciste contre une femme portant le hidjab en 2016. « Mais la plus grosse différence [entre les villes] était le sentiment d’appartenance. »

Ce sentiment est d’ailleurs déterminant dans le choix d’un endroit pour être enterré. Atmane Aggoun, un sociologue français, fait des « carrés musulmans » l’enjeu ultime de l’intégration en France. « S’intégrer, c’est aussi exister en tant que mort », écrit-il sur des tribunes publiques.

Mais comment concilier les convictions religieuses et le sentiment d’appartenance quand, « même morts, ils ne veulent pas de nous ? »

Les musulmans de France

Les musulmans français peinent en effet à trouver des endroits disponibles où leurs êtres chers reposeront en paix. Malgré une interdiction générale établie en 1881, il existe en France deux cimetières musulmans, dont probablement l’un des plus anciens en Occident, créé en 1934 à Bobigny. Le second a pu être autorisé par Strasbourg à cause d’une particularité du droit local.

Les musulmans de France se rabattent donc sur les « carrés confessionnels », c’est-à-dire des espaces au sein de cimetières existants, à l’instar des 3000 places réservées au cimetière Magnus Poirier, à Laval.

Or, « les demandes pour des carrés musulmans sont devenues des sources de conflits », note Yannick Boucher, chargé de cours au Département d’anthropologie de l’Université de Montréal.

Les élus locaux se réfugient parfois derrière le manque d’espace pour éviter d’accommoder les communautés musulmanes. Au point où le ministre de l’Intérieur est intervenu à plusieurs reprises pour encourager les maires à aménager de tels espaces.

Cette obstruction tranquille, souvent de la part de pouvoirs locaux, s’est également vue à Toronto. La Corporation musulmane des cimetières verts (Muslim Green Cemeteries Corporation) a attendu plus de trois ans pour obtenir la permission de développer une nouvelle section dans le cimetière juif inutilisé qu’elle venait d’acquérir, écrit au Devoir son président, Helmi A. Rahman.

Un scénario d’obstacles indirects qui concerne également la communauté de Sherbrooke. Abdelilah Hamdache, président de l’Institut des mondes arabes et musulmans de l’Estrie, a affirmé publiquement avoir du mal à acquérir un terrain pour son projet.

Limites financières

Les carrés musulmans se sont aussi multipliés en Grande-Bretagne, même si les cimetières exclusifs — et confessionnels — y sont permis, contrairement à la France. Les cimetières municipaux ont su s’adapter aux demandes des communautés musulmanes, conclut le chercheur Yannick Boucher.

C’est que l’achat, l’aménagement et l’entretien d’un terrain sont dispendieux. Les communautés dispersées, comme celle de Saguenay, ont du mal à trouver les fonds pour entreprendre ces grands projets, insiste Mustapha Elayoubi, président de l’Association islamique du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« Il n’y a que quelques centaines de personnes, en majorité de jeunes familles et des étudiants », dit-il en rappelant ses « problèmes techniques urgents » avec le bâtiment déjà possédé par son association.

Même son de cloche à Ottawa, où un projet de cimetière musulman s’est concrétisé en 2012. Trouver les fonds et le terrain appropriés, tant du point de vue du zonage que des conditions de sol, a pris plusieurs années, note Abu Nazir, président du Cimetière musulman d’Ottawa aujourd’hui.

Au sud de la frontière, les lois divergent d’un État à l’autre, observe Ibrahim Hooper, porte-parole du Conseil des relations américano-islamiques. Il se veut rassurant : « Les Canadiens ne sont ni mieux ni pires que les Américains. Partout où quelque chose a à voir avec l’islam, il y a de l’opposition, parfois grave, parfois moins virulente. Même si on voulait ouvrir un kiosque musulman de crème glacée, les gens seraient en désaccord ! » croit-il.

Un humour qui réussit à faire passer cette allergie à la religion, soupire avec ses mots Zarqa Nawaz. Auteure de la télésérie La petite mosquée dans la prairie, elle écrivait cette semaine dans The Globe and Mail : « Si j’étais un bigot, le seul musulman que j’aimerais en serait un mort. Je n’hésiterais donc pas à soutenir un cimetière musulman. » Une réaction antimusulmane qui se répand partout en Occident, pas seulement au Québec, écrit-elle.

Le sentiment reste tout de même que « le débat est souvent plus identitaire au Québec », dit le professeur Belkhodja. Les controverses autour de ces espaces sont une suite logique aux débats sur « la présence de l’étranger », explique-t-il.

Et tant que les Québécois ne se seront pas entendus sur la laïcité de l’État et qu’ils n’auront pas « clarifié le statut du Québec en lien avec les événements passés, nous tergiverserons entre l’ouverture et l’insécurité », renchérit Yannick Boucher. Les débats actuels permettront peut-être d’apprendre à « mourir ensemble ».