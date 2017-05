Les églises pour voir Montréal autrement

Les fidèles se font peut-être rares à la messe du dimanche, mais les églises ne manquent pas à Montréal. Avec le regain d’intérêt observé à l’égard du tourisme religieux au cours des dernières années, elles sont donc susceptibles d’attirer des visiteurs en quête de découvertes architecturales. Témoins du passé, les lieux de culte racontent à leur façon l’histoire de Montréal. Un ouvrage permet maintenant de les découvrir un quartier à la fois, à pied ou en voiture.

En ce vendredi midi pluvieux, l’église anglicane Saint-Georges est déserte. Elle est située en plein centre-ville, mais le calme qui y règne contraste avec le brouhaha extérieur. Pierre Bellerose, dont les bureaux sont tout proches, vient parfois à l’heure du midi y trouver refuge, à l’abri de la frénésie urbaine.

Vice-président chez Tourisme Montréal, il a pu mesurer l’engouement grandissant des visiteurs étrangers pour le patrimoine religieux : « Lorsqu’il y a eu la canonisation de frère André en 2010, on a été très surpris de la couverture que cet événement a eue, sur le marché mexicain notamment. Ça nous a amenés à faire une étude sur le tourisme religieux en milieu urbain ».

Il a ainsi été établi que 14 % des touristes en visite à Montréal considéraient le patrimoine religieux comme un aspect « très important » de leur séjour à Montréal. L’an dernier, 2 millions de visiteurs ont fréquenté l’oratoire Saint-Joseph-du-Mont-Royal rappelle M. Bellerose. De son côté, la basilique Notre-Dame a enregistré une hausse de fréquentation de 25 % entre 2015 et 2016.

Est alors née l’idée d’un guide touristique consacré à ce patrimoine. Publié aux Guides de voyage Ulysse en collaboration avec Tourisme Montréal et le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ), Montréal — Un patrimoine religieux à découvrir recense bâtiments « vedettes », mais également les lieux de culte excentrés et moins connus qui valent le détour. L’ouvrage ne vise pas tant les voyageurs en pèlerinage que les amateurs d’architecture et d’histoire, précise Pierre Bellerose, qui évoque « l’approche par la pierre » plutôt que « l’approche par la foi ».

« En regardant les églises, on est capables de comprendre les jeux d’influence des communautés et l’histoire de Montréal », explique-t-il en citant le cas de la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde, construite dans les années 1870 pour affirmer la présence catholique dans l’ouest de la ville anglo-protestant.

Refléter la diversité

Montréal compte des centaines de lieux de culte et institutions religieuses, mais il a fallu faire une sélection. Et on ne s’est pas contenté des bâtiments les mieux cotés de l’inventaire des lieux de culte dressé par le CPRQ. « On souhaitait aussi inclure l’architecture moderne ainsi que des lieux de confessions autres que catholique et protestante », explique Johanne Picard, chargée de projet au CPRQ.

La synagogue Temple Salomon (Plateau-Mont-Royal) et le temple hindou Thiru Murugan (Dollard-des-Ormeaux) figurent donc parmi les bâtiments à visiter.

Pour guider le visiteur, 11 circuits ont été établis. Le premier, qui consiste en un parcours pédestre de cinq kilomètres, permet de découvrir la Maison de Mère d’Youville, la basilique Notre-Dame, le séminaire Saint-Sulpice, l’église Saint-Pierre-Apôtre et l’ancienne église Sainte-Brigide-de-Kildare.

D’autres circuits explorent les quartiers, ceux du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont–La Petite-Patrie, de Westmount et Notre-Dame-de-Grâce, du West Island et de la Pointe de l’île avec des incursions sur la Rive-Sud et la Rive-Nord.

En regardant les églises, on est capables de comprendre les jeux d’influence des communautés Pierre Bellerose, de Tourisme Montréal

Pluraliste religieuse

La recherche et la rédaction de l’ouvrage ont été confiées à l’auteure Siham Jamaa, qui avait déjà signé Sur les chemins spirituels et religieux du Québec publié aux Guides de voyage Ulysse en 2016. Originaire du Maroc, Siham Jamaa s’intéresse à l’histoire des religions et à la spiritualité depuis son jeune âge, dit-elle. « J’ai été élevée dans la culture musulmane, mais je me définis davantage comme pluraliste religieuse », explique celle qui, à Montréal comme à l’étranger, ne peut résister à l’envie de visiter chaque église devant laquelle elle passe.

À travers les lieux de culte, le visiteur peut découvrir la ville sous un autre éclairage, avance-t-elle : « On comprend comment la ville a évolué, du point de vue historique et social. Au-delà de l’aspect architectural, il y a une compréhension de l’évolution des quartiers de la ville et de l’aspect migratoire ».

Les coups de coeur de Siham Jamaa ? Les églises modernes, répond-elle spontanément. Plusieurs d’entre elles sont répertoriées dans le guide, dont l’église Notre-Dame-d’Anjou et l’église Saint-Jean-Vianney. « Les architectes ont dû composer avec des contraintes et jouer avec l’espace et les lumières, mais ils ont été très audacieux. Les formes sont splendides, plus éclatées. C’est fascinant », commente l’auteure.

Le guide ne s’adresse pas uniquement aux touristes, rappelle Johanne Picard, mais également aux Montréalais qui ne soupçonnent pas la variété et la richesse du patrimoine religieux : « C’est une invitation à visiter les incontournables, mais aussi à sortir des sentiers battus pour découvrir des lieux qu’on ne connaît pas. »