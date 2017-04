François dans la tempête, Jean-Louis de la Vaissière

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Journaliste et vaticaniste avisé et réputé, Jean-Louis de la Vaissière dresse un bilan des premières années du pontificat de François et s’intéresse aux défis de l’Église catholique d’aujourd’hui, décryptant le message d’un pape qui, engagé dans des réformes pour rapprocher l’Église de ses fidèles et freiner sa marginalisation au sein de la société, est parfois plus célébré hors de l’Église que dedans.