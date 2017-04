La parole au coeur du corps. Entretiens avec Jean Mouttapa, Annick de Souzenelle

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Réédition d’un dialogue éclairant entre Jean Moutappa et Annick de Souzenelle qui, à travers les mathématiques supérieures, l’étude approfondie de l’hébreu biblique et des sciences humaines, la profession d’infirmière et l’exercice de la psychothérapie et de l’enseignement, éclaire nos interrogations les plus cruciales autour du sens de l’humanité : l’amour, le « mal », le corps et la souffrance, la mort et l’espérance.