Des programmes adaptés à la spiritualité d’aujourd’hui

Depuis l’abandon progressif de la pratique religieuse à partir des années 1960, le rapport au religieux des Québécois a beaucoup évolué. La pratique religieuse des Québécois s’est transformée en diverses formes de spiritualité (ex. : yoga, méditation) et la présence accrue des communautés culturelles, qui ont adopté le Québec avec leur bagage de croyances, a enrichi notre dimension multiconfessionnelle. Le Centre d’études du religieux contemporain (CERC) de l’Université de Sherbrooke a voulu refléter cette réalité en créant une maîtrise sur le religieux contemporain, il y a plusieurs années et en inaugurant, à compter de l’hiver 2018, le microprogramme de 1er cycle en études religieuses.

Ces formations visent à fournir un bagage aux professionnels qui travaillent avec des personnes issues de diverses confessions. Puisque chaque religion a ses pratiques, ses croyances, ses valeurs, ses restrictions alimentaires ou autres, les programmes d’études proposés par le CERC permettent d’outiller les intervenants sur ces diverses formes de spiritualité.

Le microgramme en études religieuses

Parmi les deux programmes d’études, il y a le microprogramme. « Il comporte quatre cours, il est conçu pour être fait à distance, car il vise à offrir des formations au plus grand nombre de professionnels occupés le jour, explique David Koussens, professeur agrégé à l’Université de Sherbrooke et titulaire du CERC. Les premiers ciblés par ce cours sont les enseignants en éthique et culture religieuse puis les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales, les professionnels du secteur de la santé [ex. : infirmières, préposés aux bénéficiaires] qui côtoient quotidiennement des gens de diverses confessions. »

Le programme est non contingenté et offert en tout temps aux Québécois de toutes les régions. L’étudiant pourra suivre les cours à son rythme, le soir après le travail ou les fins de semaine. « Les interactions avec le professeur sont encore à définir, mais elles pourront se faire soit par vidéoconférence, par téléphone ou autres moyens, souligne M. Koussens. Ce sera à chaque professeur de voir comment il livrera ses contenus. »

Au terme du programme, l’étudiant aura un bon aperçu de tous les systèmes de croyances présents sur la planète. Par exemple, le cours appelé Introduction à l’étude comparée des religions permettra, comme son nom l’indique, à l’étudiant de s’initier aux religions dans une perspective comparatiste. Dans un premier temps, on y fera un relevé des principales religions existantes avec leur distribution géographique, leur poids démographique, économique et politique et leur influence sur les autres confessions. L’étape suivante consistera à faire une analyse comparative en fonction de plusieurs paramètres (ex. : organisation, systèmes de croyances, doctrine).

Un autre cours, intitulé Réception et interprétation des textes sacrés, fera un tour d’horizon des textes sacrés des grandes traditions religieuses (ex. : le TaNaKh juif, la Bible chrétienne, le Coran). « On examinera aussi comment ces textes sont interprétés notamment par les fondamentalistes et les autres courants religieux », ajoute M. Koussens.

Un cours, appelé Présence et absence de Dieu, traitera plus spécifiquement de l’athéisme. On y traitera, entre autres choses, des réflexions théologiques sur la tension entre la présence et l’absence de Dieu aujourd’hui.

La maîtrise sur le religieux contemporain

L’autre programme d’études proposé par le CERC est plus majeur. Il s’agit de la maîtrise sur le religieux contemporain, qui compte 45 crédits et est dispensée dans les campus de l’Université de Sherbrooke, à Sherbrooke et à Longueuil. Elle peut aussi être suivie à distance. Selon David Koussens, la maîtrise vise deux principaux objectifs. « D’abord, initier les étudiants à la recherche fondamentale sur les enjeux du religieux contemporain afin de former des chercheurs et donner des outils à des professionnels pour qu’ils puissent mieux composer avec le religieux contemporain. »

La maîtrise permet trois cheminements : un cheminement de type recherche, un avec un projet de fin d’études et un dernier avec stage en soins spirituels. Selon M. Koussens, ce dernier cheminement est le plus populaire. Il consiste à accompagner les patients dans les derniers jours de leur vie. Cet accompagnement peut se faire dans les hôpitaux, les centres de soins palliatifs, les CHSLD et les centres carcéraux. Le stage que l’étudiant sera appelé à faire pour obtenir son diplôme aura aussi lieu dans l’un de ces milieux.

Le processus d’admission aux stages en soins spirituels est très rigoureux. L’étudiant devra avoir réussi une entrevue de sélection ainsi que deux cours préalables. La popularité de ce cheminement est-elle due à la récente loi concernant les soins de fin de vie ? M. Koussens ne le croit pas, car l’application de la loi est trop récente, selon lui, ce cheminement était déjà populaire avant l’adoption de cette législation.

Pour adhérer à cette maîtrise, l’étudiant doit toutefois avoir fait des études de premier cycle en études religieuses ou en théologie ou en sciences humaines avec une mineure en études religieuses. Il peut aussi avoir une formation de 1er cycle autre que des études religieuses ou être un professionnel qui a un grand intérêt pour les questions religieuses. « Dans ce cas, il devra faire une propédeutique, qui est en fait le microprogramme de 1er cycle en études religieuses », précise M. Koussens.

Dans le cadre de ce programme, différents sujets liés au religieux sont abordés. Il y sera question, par exemple, de la naissance du christianisme, de la philosophie du religieux contemporain, des fondamentalismes contemporains, des spiritualités féministes et de ses enjeux modernes, des religions et de l’environnement, du pluralisme religieux et des nouveaux mouvements religieux.

Armés d’un tel bagage de connaissances, les diplômés de ce programme d’études (et dans une moindre mesure, les diplômés du microprogramme) seront bien outillés et en mesure de bien intervenir auprès de gens de diverses confessions.