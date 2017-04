Être et devenir femme. Rencontres sur quatre continents, Maroussia Klep

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

C’est l’histoire de trente femmes qui, du Brésil au Bénin en passant par la France et le Cambodge, ont en commun d’avoir surmonté les difficultés et, soutenues par l’association française Claire Amitié, ont repris les rênes de leur vie, échappant au mariage forcé, à l’asservissement ou encore à la précarité. Des témoignages bouleversants recueillis par Maroussia Klep et immortalisés par l’objectif de Stefanne Prijot.