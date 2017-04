Développement et Paix célèbre ses 50 ans

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

En 1967, le Concile Vatican II prenait fin ; à la suite de quoi, le pape Paul VI signait l’encyclique « Populorum Progressio ». Ce texte inscrivait « le développement des peuples » dans une perspective de paix, ce qui allait inciter les évêques du Canada à mettre sur pied l’organisme Développement et Paix, il y a 50 ans. Les dirigeants de cet organisme remontent le cours du temps pour en dégager les traits fondateurs.

Son directeur général depuis février dernier, Serge Langlois, se montre particulièrement satisfait de constater que « Développement et Paix accomplit un travail remarquable : on s’assure de livrer le fruit de notre travail à bon port pour qu’il se retrouve dans les bonnes mains ; de la sorte, les populations visées bénéficient pleinement de cette aide. »

Il pose ce regard sur les 50 ans d’existence du mouvement et il en attribue les valeurs à celles de l’Église : « Je pense que tout être humain est habité par le mot charité, ce qui signifie faire preuve d’ouverture envers ceux qui en ont besoin, envers les plus pauvres. » Il rappelle de plus que Paul VI avait déclaré devant les Nations unies que « la paix viendrait avec le développement des nations ».« Ces paroles résonnent encore avec justesse 50 ans après notre fondation en 1967. »

Il se souvient que, durant cette même année, se déroulait à Montréal l’Exposition universelle « Terre des hommes ». « Ce fut pour nous aussi le début d’une aventure absolument phénoménale parce que, au fil du temps, on a investi 600 millions de dollars dans une centaine de pays pour soutenir leurs populations. »

La façon de faire

En remontant le cours du temps, il dégage une des lignes de force de Développement et Paix dans ses interventions partout dans le monde : « On effectue notre travail de cette manière : on ne s’en va pas dans ces pays-là pour pêcher, mais pour aider les gens à apprendre à pêcher. » Il en résulte que l’organismeoeuvre avec les organisations qui sont sur le terrain. Elles connaissent les besoins des communautés locales et les réalités incontournables des milieux de vie, fait valoir M. Langlois, ce qui leur sert à trouver les façons appropriées d’agir pour concevoir et réaliser des projets durables.

Serge Langlois appuie sur l’importance de ce caractère de durabilité tout en signalant que le volet de l’aide humanitaire internationale a véritablement pris de l’expansion durant les dernières années : « Ce fut le cas lors de l’ouragan de 2016 en Haïti et on le voit de façon très actuelle avec les famines en Somalie, au Nigeria, au Soudan du Sud et au Yémen ; 20 millions de personnes risquent de mourir de faim. »

On effectue notre travail de cette manière: on ne s'en va pas dans ces pays-là pour pêcher, mais pour aider les gens à apprendre à pêcher Serge Langlois, directeur général de Développement et Paix

Des besoins criants et immenses se manifestent dans de nombreux autres endroits sur la planète, comme en Syrie, en Jordanie et au Liban, là où Développement et Paix entend porter secours : « On aurait cru qu’on serait mieux équipés pour faire face à ce genre de situations, mais on s’aperçoit que ces besoins ont sans doute pris encore davantage d’ampleur que par le passé. »

Le recentrage nécessaire

L’Agence canadienne de développement international (ACDI), disparue en 2013, coupait les vivres à Développement et Paix, en 2012, dans la foulée d’une révision en profondeur par le gouvernement Harper de la politique canadienne de développement international.

Giglio Brunelli, directeur du service des programmes internationaux, Développement et Paix/Caritas Canada, rapporte que son organisation s’est livrée à un repositionnement à la suite de la disparition de millions de dollars : « Est-ce que le fait de recevoir moins d’argent que prévu nous a amenés à réorganiser notre travail ? La réponse est oui. On a dû réduire de façon importante notre programmation dans plusieurs pays du monde et aussi effectuer des coupes chez notre personnel. »

Cela étant clarifié, que s’est-il passé exactement ? « On a effectué un repli stratégique pour mieux se projeter vers l’avenir. » Trois orientations ont été privilégiées pour en arriver à atteindre cet objectif de départ et pour revenir en force un jour vers des partenaires canadiens ou internationaux dans le but d’obtenir du financement : « Primo, on s’est concentrés là où on était les plus forts. Deuxièmement, nous avons établi une base de programmation thématique plutôt que géographique. Troisièmement, nous avons gardé [...] certains partenaires clés avec lesquels la relation avait été établie depuis longtemps ; ils sont capables de monter rapidement avec nous des projets importants susceptibles de nous procurer du financement additionnel. » C’est en procédant de la sorte que l’organisation a réussi à obtenir de l’aide financière en s’adressant à d’autres guichets.

Les priorités actuelles

Développement et Paix s’active à la fois à l’étranger et au Canada. Ici même, l’organisation remplit un mandat d’éducation et de formation auprès du grand public par l’entremise d’une campagne de sensibilisation portant sur « les femmes au coeur du développement » ; celle-ci se livre aussi à des plaidoyers auprès des autorités pour faire valoir certaines thématiques de justice sociale et de paix, qui cadrent avec sa mission.

À l’international, Développement et Paix privilégie deux démarches majeures, comme l’explique Giglio Brunelli : « Il y a le développement à long terme, qui porte sur la période de 2016 à 2021 et qui est situé autour de quatre axes : développement démocratique et participation citoyenne, égalité entre les femmes et les hommes, justice écologique, de même que conflit, paix et réconciliation. »

L’aide humanitaire en situation d’urgence fait également partie de la programmation et nécessite des interventions : « Il y a dans ce cas les guerres et les conflits qui, malheureusement, se déroulent dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Et il faut aussi parler de la famine qui frappe plusieurs pays actuellement. » Il mentionne de plus le glissement de terrain qui a frappé la Colombie et les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le Pérou.

Bref, encore beaucoup de pain sur la planche pour Développement et Paix.