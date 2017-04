Mission sur terre. L’Église catholique et le développement mondial, Robert Calderisi

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Économiste et auteur, Robert Calderisi cumule plus de trente ans d’expérience en développement international. Il signe ici une vaste enquête sur la contribution de l’Église catholique aux soins de santé, à l’éducation et à la justice sociale à travers le monde, éclairée par de nombreux entretiens avec des cardinaux, des prêtres, des religieuses, mais aussi des critiques de cette organisation aux multiples controverses.