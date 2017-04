De la violence et des jeunes, Nagy Charles Bedwani

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Qu’est-ce qui pousse les adolescents sur la voie de la violence et de la radicalisation et que peut-on faire pour les en éloigner ? Pédopsychiatre, directeur de l’hôpital de jour du Centre des adolescents de l’hôpital Sacré-Coeur et professeur agrégé à l’Université de Montréal, le docteur Nagy Charles Bedwani s’efforce de répondre à ces questions à travers une réflexion globale sur ce phénomène, dont les fondements sont à la fois biologiques, psychologiques et sociaux.