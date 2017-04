L’oubli de la lettre, David Banon

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Spécialiste de la pensée juive en France, directeur du Département des études hébraïques et juives de l’Université de Strasbourg, David Banon, nous introduit à une lecture vivante des « Textes sacrés », aujourd’hui accusés de nourrir les fondamentalismes, et nous confronte aux questions les plus fondamentales : la création du monde, les rapports hommes-femmes, la filiation, le statut de l’étranger, la souffrance animale.