Un appel à la rencontre de l’autre

«Les cultures et les religions peuvent être différentes, les valeurs aussi, on le voit bien dans une ville pluriethnique comme l’est devenue Montréal, mais il s’agit toujours de la même humanité», souligne l’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine.

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Que signifie la fête de Pâques dans la foi catholique ? Si certains peuvent répondre à cette question en y apportant des nuances — cela est possible si l’on tient compte de l’ensemble de la fête pascale, soit du jeudi saint au lundi de Pâques — Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, choisit de s’en tenir à l’essentiel. Ce sera d’ailleurs le message de son homélie lors de la messe de Pâques.

« Pâques, c’est l’espérance, avance-t-il simplement. Pâques, c’est croire en Jésus-Christ et c’est surtout croire en sa résurrection. La résurrection de Jésus-Christ nous fait comprendre que la mort, ici, n’a pas le dernier mot. Que la mort ne peut pas avoir le dernier mot. »

En ce sens, Pâques est un passage. « La résurrection de Jésus-Christ est un passage de la vie mortelle à la vie éternelle. Et la mort ne peut pas avoir le dernier mot devant la vie éternelle. Et il est là le message d’espérance. »

Un message d’espérance qui vient nimber même l’expérience de la vie de tous les jours. « L’espérance que nous donne la foi dans la vie éternelle nous permet de transformer nos difficultés, nos échecs, nos malheurs, nos morts, au fond, un passage à autre chose de meilleur. » Et cela s’applique aussi à autrui. « Pâques nous enseigne que nous devons tous avoir un regard d’espérance dans la vie. Comment voit-on l’autre ? Nos proches, nos voisins, les membres de notre communauté ? Comment voit-on ceux qui ne sont pas comme nous, ceux dont l’identité est différente de la nôtre ? Pâques est l’occasion de renouveler notre regard sur autrui et, surtout, de s’assurer que ce regard sur autrui est un regard d’espérance. La foi en Jésus-Christ, en sa résurrection et en la vie éternelle nous enseigne que la résurrection est pour toute l’humanité. »

S’ouvrir aux autres

L’horrible tuerie qui s’est déroulée récemment à la grande mosquée de Québec rappelle brutalement que l’intolérance et l’incompréhension de ceux qui sont différents peuvent amener certains êtres humains à commettre des gestes qui sont proprement inhumains. À cet égard, la fête de Pâques peut-elle être un moment de réconciliation, de paix et de bonne volonté ?

« Lors de la veillée pascale, le samedi saint, poursuit Mgr Lépine, nous revenons sur la Genèse qui est le récit de la Création. Et dans la Genèse, l’on apprend que Dieu a créé l’homme, et qu’il l’a créé à son image et que tous les êtres humains sont par conséquent des créatures de Dieu. Au fond, peu importe qui nous sommes, nous partageons tous la même humanité. »

Et cette humanité dépasse le cadre de la foi et de la religion, rappelle Mgr Lépine, qui donne en exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies de 1948. « Dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, il n’y a pas de mention de Dieu. Mais on y consacre la dignité de tout être humain qui repose sur le respect de la vie humaine et sur le respect de la liberté des êtres humains. Ce sont des valeurs de justice et d’humanité que l’on dit universelles. Des valeurs qui parfois peuvent s’exprimer différemment, selon les cultures et les religions, mais qui, dans le coeur de l’homme, sont pareilles pour tous. »

Et que la foi catholique et chrétienne fait siennes. « La foi chrétienne, qui repose sur le principe que tous les hommes sont créés à l’image de Dieu, amène une parole qui invite le croyant à s’ouvrir à toute l’humanité, peu importe la croyance. » Agir contrairement serait un manquement à la foi chrétienne et catholique. « Il ne faut jamais se servir de notre croyance pour nuire au respect de l’humain. Les cultures et les religions peuvent être différentes, les valeurs aussi, on le voit bien dans une ville pluriethnique comme l’est devenue Montréal, mais il s’agit toujours de la même humanité. »

Et aller vers les autres

Si la foi catholique et chrétienne est une ouverture à l’autre, c’est aussi une invitation à aller à sa rencontre. « Il n’y a aucune raison pour laquelle un catholique ou un chrétien ne peut pas aller à la rencontre d’un non-chrétien et même d’un non-croyant. La foi chrétienne nous amène à poser un regard sur l’autre qui est d’abord un regard humain. La diversité de croyance est donc possible. Cela est vrai d’un point de vue chrétien puisque tous les hommes sont des créatures de Dieu et faits à son image. Mais c’est aussi vrai d’un point de vue philosophique, puisque tous les hommes partagent la même humanité et que les hommes ont droit à la même dignité. »

La fête de Pâques et ses enseignements peuvent servir donc de point de rencontre. « C’est aussi un appel à la rencontre, poursuit Mgr Lépine. Et cet appel est important parce que c’est lorsqu’il n’y a pas de rencontre que se créent les préjugés. Si l’on veut briser ces derniers, il faut aller à la rencontre de l’autre, car seule la rencontre permet de connaître et d’apprécier l’autre, et ce, quelles que soient les cultures et les croyances. »