Les violations changent de visage

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Des dizaines de personnes ont péri, le 9 avril dernier, après que des attentats eurent frappé deux églises coptes, en Égypte, durant les célébrations du dimanche des Rameaux. Revendiquées par le groupe armé État islamique, ces attaques constituent une nouvelle manifestation d’une tendance désormais lourde en matière de violation du droit à la liberté de religion et de conscience : les responsables de ce type d’exactions se révèlent plus en plus des groupes non étatiques.

Dans son dernier rapport annuel sur les tendances en matière de restrictions à la religion, publié en juin 2016, le Pew Research Center mettait en exergue que les répressions gouvernementales et l’hostilité sociale envers des religions tendaient à légèrement diminuer, tandis que le terrorisme lié à la religion, de son côté, augmentait. Le constat est relativement similaire dans le rapport bisannuel sur la liberté religieuse dans le monde publié en novembre 2016 par Aide à l’Église en détresse (AED), une fondation pontificale qui relève de la Congrégation pour le clergé du Vatican.

Celui-ci souligne que les groupes non étatiques, comme des groupes fondamentalistes ou des organisations militantes, sont responsables des atteintes à la liberté religieuse dans 12 pays parmi les 23 les plus incriminés. « C’est relativement récent [comme phénomène], affirme Mario Bard, responsable de l’information pour la section canadienne d’Aide à l’Église en détresse. On ne l’avait pas observé autant dans le précédent rapport. »

« Les acteurs non étatiques, comme les organisations transnationales ou locales, sont parmi les plus importants violateurs de la liberté de religion dans le monde d’aujourd’hui », peut-on aussi lire dans le rapport 2016 de la United States Commission on international Religious Freedom (USCIRF).

Les exactions du groupe armé État islamique en Irak et en Syrie figurent parmi les plus connus. En 2016, plusieurs rapports et gouvernements ont qualifié de génocides les actions du groupe envers les minorités religieuses de la région, notamment les yézidis, les chrétiens et les musulmans chiites.

Des acteurs incontrôlables

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion », indique la Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci précise que « ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites ».

Mais ce document adopté par les États membres des Nations unies n’a aucune importance aux yeux des groupes non étatiques et s’avère inutile pour faire pression sur eux. « Ils sont en opposition contre toutes ces conventions internationales et ils ne croient pas en la liberté de religion, souligne Kyle Matthews, directeur exécutif de l’Institut montréalais d’études sur le génocide et les droits humains de l’Université Concordia. Ils voient ça comme quelque chose contre leur identité ou contre la loi de Dieu. On voit que même les travailleurs humanitaires sont ciblés par ces groupes. »

Photo: Chaideer Mahyuddin Agence France-Presse

L’USCIRF a recommandé au président et au secrétaire d’État des États-Unis d’inclure dans son classement des pays particulièrement préoccupants (countries of particular concern) des pays où les violations du droit à la liberté de religion se déroulent sans qu’un gouvernement soit suffisamment bien organisé pour les empêcher. « À certains endroits, comme en République centrafricaine et dans des régions de l’Irak et de la Syrie, les gouvernements sont inexistants ou incapables de s’attaquer aux violations commises par des acteurs non étatiques », souligne son rapport 2016.

« C’est un phénomène qu’on observe beaucoup en Afrique », soulève Mario Bard. C’est ainsi que le groupe Boko Haram a sévi au Nigeria, au Tchad et au Cameroun, notamment en enlevant de jeunes femmes pour ensuite les forcer à adopter leurs pratiques religieuses. Le groupe Al-Shabaab, quant à lui, a pris pour cible meurtrière des non-musulmans en Somalie et au Kenya.

Persécution d’État et loi sur le blasphème

La répression étatique envers des groupes religieux ou des croyances n’a pas cessé pour autant dans certains pays. Le rapport d’AED rappelle ainsi la situation toujours problématique en Corée du Nord, en Azerbaïdjan, en Iran, au Laos, au Vietnam et au Turkménistan. La Birmanie constitue l’une des nations parmi les plus condamnés à ce sujet, en raison de persécutions menées de manière répétée par des moines bouddhistes et les autorités contre les musulmans rohingyas.

Dans certains cas, comme au Pakistan, en Arabie saoudite et en Indonésie, l’imposition de sanctions sévères par les gouvernements contre le blasphème engendre des conséquences dramatiques. La USCIRF a sonné l’alarme à ce sujet en 2014. « Les lois sur le blasphème positionnent de manière inappropriée les gouvernements comme des arbitres de la vérité ou de la justesse religieuses, car elles habilitent les autorités à faire respecter des opinions religieuses particulières contre des individus, des minorités et des dissidents, a-t-elle signalé dans une note. En pratique, elles ont ouvert la porte à des abus et à des manipulations à l’aide de fausses accusations. Souvent justifiées comme nécessaires pour promouvoir l’harmonie religieuse, ces lois ont en fait l’effet contraire. Elles encouragent les extrémistes à imposer leur vision de la vérité aux autres, souvent par la force, ce qui amplifie l’intolérance religieuse, la discrimination et la violence. »

Au Pakistan, par exemple, commettre un blasphème est passible de peine de mort ou de prison à vie. « Il y a des chrétiens qui sont mis en prison pour avoir prétendument insulté certaines lois religieuses. C’est utilisé de plus en plus pour faire peur aux gens et mettre une pression sur les minorités, indique Kyle Matthews. Parfois, les organismes non gouvernementaux [ONG] ne veulent pas en parler : ils ont peur d’être attaqués. Je crois que ça devient de plus en plus un problème. » M. Bard considère que « la loi anti-blasphème crée, la plupart du temps, une utilisation abusive de la religion pour régler des comptes ».

« La liberté religieuse n’est pas accessoire », insiste-t-il, alors que, selon lui, on oublie souvent l’importance de cet enjeu au Canada, un pays où l’on tendrait à tenir ce droit pour acquis. L’attaque perpétrée dans une mosquée de Québec, en janvier dernier, a d’ailleurs été qualifiée de « violation sans équivoque de la liberté religieuse » par le rédacteur en chef du rapport d’AED, signale M. Bard.

Le document d’AED souligne qu’entre 2014 et 2016, la situation en matière de liberté religieuse s’est détériorée dans 14 pays parmi les 38 où il y a d’importantes violations, soit la Libye, la Mauritanie, le Niger, le Kenya, le Soudan, le Tadjikistan, le Yémen, l’Érythrée, la Tanzanie, le Pakistan, le Bangladesh, le Brunei, l’Indonésie et la Chine. Selon les plus récents chiffres du Pew Research Center, des chrétiens ont été spécifiquement harcelés et intimidés dans 108 pays en 2014, tandis que des musulmans ont subi le même sort dans 100 pays. Les juifs, qui représentent pourtant seulement 0,2 % de la population mondiale, ont été victimes d’un tel traitement dans 80 pays. Durant la même année, des musulmans ont été harcelés par des gouvernements dans 80 pays, alors que les chrétiens ont subi un tel préjudice de la part d’acteurs étatiques dans 79 pays.