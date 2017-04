Apparence de conflit d’intérêts pour Ivanka Trump et son mari

Ivanka Trump et Jared Kushner perçoivent toujours des revenus de leurs actifs évalués entre 240 et 740 millions de dollars.

La fille de Donald Trump, Ivanka, et son mari, Jared Kushner, ont conservé des intérêts considérables dans les affaires malgré leur entrée au gouvernement, selon des documents diffusés par la Maison-Blanche, qui posent de nouveau la question des conflits d’intérêts.

Les documents rendus publics vendredi, et actualisés jusqu’à cette date, montrent qu’Ivanka et son époux, tous deux proches conseillers officiels du président, perçoivent toujours des revenus de leurs actifs évalués entre 240 et 740 millions de dollars.

Si Jared Kushner a volontairement quitté des postes de haut niveau dans plus de 200 entités liées à l’empire immobilier de sa famille, selon les documents de la présidence, il conserve des parts dans la plupart de ces sociétés, susceptibles de lui procurer des revenus.

Entre janvier 2016 et mars 2017, ces participations lui ont rapporté, en y ajoutant le produit d’autres investissements financiers, plus de 55 millions de dollars, selon un calcul effectué par l’AFP sur la base des documents publiés vendredi.

L’actionnariat de la plupart de ces sociétés n’est pas connu, ce qui empêche de déterminer avec précision les relations d’affaires du jeune héritier de 36 ans.

Hautes fonctions

Jared Kushner est l’un des principaux conseillers de Donald Trump et a récemment été désigné par son beau-père pour diriger un bureau de la Maison-Blanche chargé de réformer l’administration américaine en s’inspirant de certaines méthodes du monde de l’entreprise.

Quant à son épouse, Ivanka Trump, elle a placé ses actifs dans un trust mais a conservé ses parts dans le Trump International Hotel, situé à quelques centaines de mètres de la Maison-Blanche, d’une valeur estimée entre 5 et 25 millions de dollars.

Entre janvier 2016 et mars 2017, ces parts lui ont rapporté entre un et cinq millions de dollars, selon les documents.

Ivanka Trump a annoncé mercredi sa nomination officielle comme employée fédérale non rémunérée, ce qui la soumet à diverses obligations, notamment la nécessité de dévoiler ses actifs et ses revenus.