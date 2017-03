Syrie: un aéroport stratégique repris au groupe EI

Photo: Associated Press

Beyrouth — Une force arabo-kurde soutenue par les États-Unis a repris dimanche dans le nord de la Syrie un aéroport militaire au groupe État islamique (EI), une étape clé dans le cadre de son offensive pour s’emparer de Raqa, le fief des djihadistes dans le pays. L’aéroport militaire de Tabqa, que les djihadistes contrôlaient depuis août 2014, est situé à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Raqa. La prise de l’aéroport permet aux Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance regroupant des combattants kurdes et arabes, de fermer la route de Raqa vers l’ouest et de poursuivre leur manoeuvre d’encerclement total de cette ville du nord de la Syrie. « Les Forces démocratiques syriennes ont repris le contrôle total de l’aéroport militaire de Tabqa et les opérations de déminage sont en cours afin de sécuriser complètement » ce secteur, a déclaré à l’AFP Talal Sello, leur porte-parole.