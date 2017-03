Cinq jours de retraite spirituelle pour le pape et les cardinaux

Rome — Le pape François et tous les responsables de la curie (le gouvernement du Vatican) sont arrivés dimanche après-midi pour cinq jours de retraite spirituelle à Ariccia, un petit village au sud de Rome.

Cette retraite est une tradition pendant le carême, la période de 40 jours précédant Pâques qui a débuté cette année le 1er mars, mais le pape François en a modifié les habitudes en décidant qu’elle aurait lieu hors du Vatican.

Cela oblige les responsables du Vatican à vivre côte à côte pendant plusieurs journées, alors que les tensions peuvent être vives, en particulier entre le pape et les cardinaux les plus conservateurs.

Lors de la prière de l’angélus dimanche midi, le pape a appelé les fidèles réunis sur la place Saint-Pierre à méditer eux aussi, en prenant autant soin de leur Bible que de leur téléphone.

« Qu’est-ce qui se passerait si nous traitions la Bible comme nous traitons notre téléphone portable ? Si nous la portions toujours avec nous, au moins un évangile de poche ? Si nous retournions sur nos pas quand nous l’oublions ? Si nous l’ouvrions [aussi souvent que] nous lisons nos messages ? » a-t-il lancé. « Nous serions plus capables de vivre une vie réussie selon l’Esprit, en accueillant et en aimant nos frères, particulièrement les plus faibles et dans le besoin, et aussi nos ennemis », a-t-il estimé.