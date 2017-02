Première visite d’un pape dans une église anglicane à Rome

Rome — Le pape François s’est rendu dimanche après-midi dans l’église All Saints, la première visite d’un souverain pontife dans une église anglicane à Rome, reconnaissant que le chemin vers le rapprochement est parfois « lent et incertain ». « Cela fait plus de 200 ans que s’est tenu le premier service liturgique anglican à Rome pour un groupe de résidents anglais », a rappelé le pape au cours de son homélie. « Au cours de ces deux siècles, de nombreuses choses ont changé entre catholiques et anglicans qui se regardaient dans le passé avec méfiance et hostilité ; aujourd’hui, grâce à Dieu, nous nous reconnaissons pour ce que nous sommes vraiment : des frères et soeurs en Christ », a poursuivi François. Il a cependant reconnu des difficultés sur le chemin du rapprochement, de la « pleine communion », entre ces deux Églises chrétiennes.