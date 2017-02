Le pape appelle à la fin des violences en RDC

Cité du Vatican — Le pape François a appelé dimanche les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) à rapidement stabiliser la situation politique dans leur pays, en condamnant particulièrement l’usage d’enfants soldats. Au moins 25 personnes ont été tuées lors d’une attaque menée par une milice dans la province du Nord-Kivu cette fin de semaine, alors que circulait une vidéo mettant en cause l’armée congolaise dans un massacre de civils plus au sud, dans le Kasaï. Le souverain pontife a lancé un « appel urgent » aux « autorités nationales et la communauté internationale afin qu’elles prennent rapidement les décisions appropriées » pour mettre fin aux violences.