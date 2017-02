Portes ouvertes dans les mosquées de Montréal dimanche

À la lumière du récent attentat de Québec, le Conseil musulman de Montréal tient dimanche une journée « portes ouvertes » dans les mosquées de la métropole.

Le président du Conseil, Salam Elmenyawi, croit que la fusillade meurtrière de Québec a constitué un réveil pour le Québec et le Canada. Il estime que l’événement « portes ouvertes » est une occasion unique pour les membres de différents groupes religieux et culturels de Montréal de se réunir pour discuter et favoriser l’harmonie sociale, le respect et la compréhension.

M. Elmenyawi souhaite que toute la population « travaille ensemble contre la haine, la division et le racisme ».

Dimanche, dans les mosquées, des bénévoles seront à la disposition des visiteurs pour répondre à leurs questions et pour échanger. Diverses expositions et de la documentation gratuite seront aussi disponibles.

Comme les mosquées sont des institutions religieuses, les visiteurs sont priés de se vêtir de façon convenable et de retirer leurs chaussures avant d’entrer dans la salle de prière.