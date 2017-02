Le pape choisit un nouveau délégué à l’Ordre de Malte

Rome — Le pape François a nommé samedi le no 3 du Vatican, Mgr Giovanni Angelo Becciu, comme délégué spécial auprès de l’Ordre de Malte, dont il avait poussé le Grand Maître à la démission après une âpre dispute. En « étroite collaboration » avec la direction intérimaire, Mgr Becciu sera chargé du « renouvellement spirituel et moral de l’Ordre », explique le pape dans sa lettre de nomination diffusée par le Saint-Siège. Son mandat prendra fin lorsqu’un nouveau Grand Maître aura été élu, au terme d’un « chapitre général extraordinaire » qui devrait se tenir dans les trois mois. La crise à l’Ordre de Malte avait été déclenchée par la distribution de préservatifs, bannis par l’Église catholique comme tous les contraceptifs, dans des dispensaires de l’Ordre en Afrique et en Birmanie.