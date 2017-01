La restitution d’une cathédrale à l’Église orthodoxe hérisse des habitants

Construite entre 1818 et 1858, la cathédrale Saint-Isaac avait à l’époque impériale le statut de principale cathédrale de Russie.

À Saint-Pétersbourg, ancienne cité impériale russe, la décision des autorités de rendre à l’Église orthodoxe la plus grande cathédrale de Russie, devenue musée à l’époque soviétique, provoque une levée des boucliers chez les habitants.

« Ce qui est scandaleux, c’est que cette décision a été prise dans le dos des habitants », tempête Sergueï Anapov, 50 ans, venu manifester devant la cathédrale Saint-Isaac avec plus de 600 personnes. « Personne ne nous a demandé si nous étions d’accord ! »

Bravant le froid de l’hiver russe, les manifestants ont répondu à l’appel de l’opposition locale et se sont réunis vendredi devant l’édifice. Objectif : empêcher les autorités de laisser l’un des musées les plus populaires de la ville passer sous le contrôle de l’Église.

Plus de 100 000 personnes ont dans ce but signé une pétition lancée sur la plateforme Change.org.

Construite selon les plans de l’architecte français Auguste Ricard de Montferrand entre 1818 et 1858, la cathédrale Saint-Isaac avait à l’époque impériale le statut de principale cathédrale de Russie. Sous l’URSS, elle a été transformée en musée de l’athéisme puis, à partir de 1937, en musée d’histoire et d’art. Même si les offices religieux y ont repris à partir de 1990 à l’occasion d’importantes fêtes religieuses, elle reste l’un des principaux musées de Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie.

Elle a ainsi rapporté plus de 800 millions de roubles en 2016, soit environ 12,6 millions d’euros, avec 3,9 millions de visiteurs. « Le tourisme fait vivre Saint-Pétersbourg. Cette cathédrale, c’est un musée qui fait gagner de l’argent à la ville. Alors quoi, on va tout donner à l’Église ? », s’insurge Galina Poverennova, guide touristique.

Si l’Église reprend le contrôle de la cathédrale, comme l’a annoncé le 10 janvier l’administration municipale, le ticket d’entrée, jusque-là de 250 roubles, sera désormais gratuit.

Et, souligne les manifestants, il se peut que les revenus générés par le musée, ou sa boutique, ne reviennent plus à la Ville de Saint-Pétersbourg, alors qu’elle reste propriétaire des lieux et doit prendre en charge d’éventuelles réparations.

« Je lance une campagne de défense de la cathédrale Saint-Isaac », a tonné vendredi devant les manifestants Maxime Reznik, député de l’opposition au parlement local. « L’Église orthodoxe ne la touchera pas ! »

Une nouvelle manifestation devrait avoir lieu le 28 janvier.

Musée préservé

Depuis 2015, l’Église orthodoxe demande le retour sous sa juridiction de cette cathédrale, dont elle promet de préserver le musée. « Les activités du musée seront maintenues », a ainsi affirmé Vladimir Leïgoda, porte-parole du Patriarcat.

L’Église orthodoxe russe est ressortie traumatisée de l’époque soviétique, au cours de laquelle de nombreux édifices religieux ont été détruits ou transformés en dépôts, centres de sport, usines ou bâtiments administratifs.

Mais l’influence de l’Église a connu une remontée spectaculaire sous la présidence de Vladimir Poutine, qui a approuvé notamment la restitution au clergé orthodoxe de biens confisqués par les communistes.

Une décision qu’approuvent certains habitants de Saint- Pétersbourg, comme Svetlana Kouzmina, 50 ans. « Rendre l’église à l’Église, c’est normal ! La cathédrale n’a pas été construite pour être un entrepôt, ni un théâtre, ni un musée », fait-elle remarquer à l’AFP.

« Je ne comprends pas trop le but des manifestations », s’interroge de son côté Vassili Semionov, alors qu’il se promène près de la cathédrale. « Est-ce qu’elle sera fermée pour les visiteurs après qu’elle ait été rendue à l’Église orthodoxe ? Non, donc où est le problème ? »

L’Église continuera d’organiser des expositions et des excursions dans le musée, affirme le Patriarcat.

« Avant, c’était une cathédrale dans un musée, maintenant c’est le contraire : c’est un musée dans une cathédrale », a résumé M. Legoïda.