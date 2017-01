Les «moments d’obscurité» dans la foi du pape

Guidonia — Le pape François a reconnu dimanche avoir traversé lui aussi « des moments d’obscurité » dans sa foi et que « certains jours celle-ci ne se voit pas » mais qu’avec le temps on la retrouve.

« Moi aussi certaines fois j’ai traversé des moments d’obscurité dans ma foi, et la foi a beaucoup baissé, mais avec un peu de temps on la retrouve », a lancé le pape lors de sa visite aux paroissiens de Sainte-Marie de Setteville, dans la municipalité de Guidonia, aux portes de Rome.

« La foi, certains jours, on ne la voit pas, tout est noir », a-t-il poursuivi dans son discours improvisé. « Hier par exemple, j’ai baptisé 13 enfants nés dans les zones sinistrées par les séismes [environ 300 morts cet été] et il y avait un papa qui a perdu sa femme et on se demande si cet homme peut avoir la foi. »

« On comprend qu’il y a de l’obscurité, il faut respecter cette obscurité dans l’âme. On n’étudie pas pour avoir la foi, on la reçoit comme un cadeau », a assuré Jorge Bergoglio. Le pape argentin a également invité les jeunes de la paroisse à ne pas se satisfaire de la messe du dimanche, mais à aider les pauvres et les vieux, à communiquer avec leurs parents.

« Si je dis que je suis catholique et si je vais tous les dimanche à la messe mais ensuite je ne parle pas avec mes parents, je n’aide pas mes grands-parents, les pauvres, je ne vais pas trouver les malades, ça ne sert à rien, ce n’est pas un témoignage », a-t-il dit.

« De cette manière, on n’est qu’un chrétien perroquet, des mots, des mots, des mots. Le témoignage chrétien se fait avec trois choses : les mots, le coeur et les mains », a conclu le pape.