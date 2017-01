La métaphysique de Malraux

La scène se déroule à Paris, le 24 octobre 1967, dans le bureau d’André Malraux, le grand romancier épique devenu ministre des Affaires culturelles du gouvernement de Gaulle en 1959. Douze étudiants et lycéens ont été invités par Europe 1 à venir converser avec l’ancien révolutionnaire, qui vient de publier ses Antimémoires. Ces entretiens seront alors gravés sur disque, mais ne seront pas transcrits, raison pour laquelle, depuis, ces paroles s’étaient envolées.

Le chercheur Nicolas Mouton a retrouvé cet enregistrement et en présente, pour la première fois, une version écrite dans Malraux face aux jeunes. L’auteur de La condition humaine et de L’espoir, en brillant orateur qu’il est, y offre à ses jeunes interlocuteurs de riches réponses à leurs questions bien préparées et sans complaisance. Malraux s’exprime ainsi sur son évolution de l’extrême gauche au gaullisme, sur ce qui fait l’étoffe des grands hommes politiques — « c’est l’obsession », suggère-t-il —, sur l’éthique de l’engagement et sur le féminisme, dont il se dit un partisan, tout en précisant que nous n’allons pas vers « une civilisation féminine », mais « que nous assisterons à une pénétration de la civilisation masculine par les femmes ».

Le moment fort de ces entretiens survient quand une jeune étudiante questionne Malraux sur le problème de l’existence de Dieu. L’écrivain, qu’on devine plutôt agnostique, évoque alors le « sentiment de servitude » qui gît au coeur de l’humain. La réalité du vieillissement et de la mort, explique-t-il, nous taraude et nous dépasse. Les civilisations religieuses offraient des réponses satisfaisantes à cette énigme, mais la nouvelle civilisation agnostique, annoncée par Nietzsche, nous laisse démunis face à elles.

« La civilisation moderne,explique Malraux, est en train d’essayer de noyer le sentiment de servitude, qu’elle ne noie pas du tout, même dans le whisky, qui est beaucoup plus fort qu’elle, et de penser que ça durera comme ça. » Or, assure l’écrivain, ça ne peut pas durer, et croire que la science offrira une réponse satisfaisante à cette servitude fondamentale est illusoire.

Une raison d’être

Dans une entrevue avec des journalistes allemands réalisée en 1968 et parue dans Le Nouvel Observateur le 14 octobre de cette même année turbulente, mais reprise ici pour la première fois dans un livre, Malraux poursuit sa réflexion. « Notre temps, […] affirme-t-il, n’est pas parvenu à trouver l’équivalent des valeurs religieuses sur le sens de la vie. Je pense que c’est le problème auquel va avoir à faire la nouvelle civilisation. […] Il faut qu’elle trouve la raison d’être de l’Homme. »

Jean Daniel, dans son très beau recueil d’hommages intitulé Les miens (Folio, 2010), laisse entendre que toute l’oeuvre de Malraux se ramène à une seule question : « que faire avec la mort ? » Cette interrogation, qui le laissait sans repos, est à l’origine, continue Daniel, de son « romantisme de la fulgurance ». Malraux, en effet, s’engage sans cesse radicalement, dans la guerre d’Espagne aux côtés des républicains, dans la Résistance, dans son oeuvre ardente et dans le gaullisme.

Aux journalistes allemands qui lui demandent lequel de ses engagements, politique ou esthétique, importe le plus, il répond qu’« ils sont inséparables parce que les deux sont des luttes contre la mort ». Non pas la mort comme simple trépas, mais la finitude comme réalité existentielle qui traverse toute notre vie et peut lui donner ou lui retirer son sens.

À la fin de sa vie, confie Jean Daniel, Malraux disait que la seule réponse à la mort était l’art. « Bien que je sois probablement un artiste, précisait-il toutefois aux journalistes allemands en 1968, ce n’est pas sur le terrain de l’art que mes livres ont une importance ; c’est évidemment sur un terrain métaphysique. »

Cinquante ans plus tard, dans une civilisation privée des anciens repères religieux et dans laquelle l’art s’abîme dans le divertissement pendant que le politique se confond avec la gestion, cette interrogation brûlante sur la raison d’être de l’Homme n’a pas pris une ride. On ne lit peut-être plus Malraux, mais on devrait. Son oeuvre est vivante.