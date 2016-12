Taïwan: un salut à Hitler pour fêter une école

Taipei — Le directeur d’un lycée taïwanais a présenté sa démission après la célébration de l’anniversaire de son établissement au cours duquel les élèves ont défilé en uniforme nazi derrière un char en carton. Des photos et des vidéos publiées sur Internet ont suscité un déluge de critiques contre le Lycée Kuang Fu de Hsinchu City. On y voit les élèves portant des répliques d’uniformes du IIIe Reich brandissant des bannières ornées de la croix gammée. Un professeur a également participé selon les médias locaux à ce défilé, se faisant notamment photographier en faisant le salut nazi de la tourelle du blindé en carton. Cheng Hsiao-ming, le directeur, a annoncé sa démission dimanche. « Je présente mes excuses aux victimes et au public », a-t-il dit en promettant aussi des sanctions contre les autres responsables. La culture pop et l’art commercial en Asie ont souvent exploité l’image d’Adolf Hitler.