Nouvelle étape du rapprochement Vatican-Chine

Pékin — L’Église catholique officielle de Chine organise cette semaine sa première réunion depuis six ans, une assemblée scrutée de très près par le Saint-Siège en plein processus de rapprochement avec la Chine. La IXe Assemblée des représentants catholiques se déroule de mardi à jeudi à Pékin. « Nous pensons que cette assemblée peut faire avancer l’intégration des activités catholiques au sein de la société et de la culture chinoises », a commenté la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying. Le Vatican et la Chine, qui n’entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1951, négocient actuellement un rapprochement. La douzaine de millions de catholiques chinois est divisée entre une « Association patriotique », dont le clergé est choisi par le Parti communiste, et une Église non officielle, dont les évêques nommés par Rome sont tolérés, mais pas reconnus par Pékin.