Vulnérabilité, prudence et bien commun

Le temps de Noël est un temps précieux. Dans la tradition qui nous concerne, la contemplation de la crèche explique l’origine et la prépondérance toujours vive des fêtes inscrites dans ce temps de l’année. Or, si on prend la peine de s’arrêter, la symbolique véhiculée par la Nativité suggère une réflexion sur la fragilité et les façons de l’entourer. Elle insuffle le besoin de penser la vulnérabilité, la prudence et le bien commun.

Il y a pléthore de moyens de le faire, mais, si on observe l’actualité entourant les législations (québécoise et canadienne) encadrant la fin de vie, comment ne pas y voir une reconfiguration emblématique des enjeux allégoriques de la crèche ?

Vulnérabilité

Les soins palliatifs sont nés d’une démarche de marque chrétienne, dans un contexte très marginal, en réaction à une médecine technicienne envahissante. En effet, Cicely Saunders a fondé ce mouvement dans la foulée d’une conversion personnelle, autour de la trentaine. Pour elle, l’essentiel était de créer un lieu d’accueil, d’inspiration religieuse, pour les patients en phase terminale.

L’inspiration est chrétienne et elle incarne un projet d’adapter les soins à la vulnérabilité de la fin de vie, mise à mal par une médecine moderne par trop suffisante. Telles étaient les conditions revisitées de la crèche. Un patient vulnérable comme un nouveau-né, un environnement hostile à la protection de la fragilité, mais une qualité d’amour propice à garantir une présence sécurisante et rassurante.

Mais le regard penché, l’oreille ouverte et la main tendue ne suffisent pas à tout expliquer. L’espace-temps palliatif révèle et interroge la fragilité humaine en tant que telle. Ce memento mori atteint les soignants comme les membres des familles. Le fait est, à l’instar du mystère enveloppant la symbolique de la crèche, que couvent dans ces milieux des trésors d’actes humains aux richesses insoupçonnées.

Comme Noël est la saison des cadeaux, je vous suggère le beau petit livre de la professeure Gaëlle Fiasse, de l’Université McGill. Son petit essai intitulé Amour et fragilité, publié aux Presses de l’Université Laval, distingue les différentes déclinaisons de la fragilité comme de la vulnérabilité. Son propos, attentif aux mots et aux choses, dispose à méditer sur nos fragilités incontournables, sur le lien entre vulnérabilité et amour, sur les conditions favorisant l’émergence du meilleur de soi au service d’autrui.

Prudence

La fragilité des personnes n’a d’égale que la fragilité de l’environnement lui-même. Naître dans une mangeoire (c’est le sens étymologique du mot) suggère la précarité des lieux et commande une attention et un abandon aux êtres comme aux circonstances.

À bien des égards, l’accompagnement palliatif se résume à pratiquer l’art du lâcher-prise. Cela vaut pour tous. L’environnement où cet art se pratique doit préserver les conditions optimales de sa réalisation. La prudence, qualité de prévoyance à l’égard des biens à poursuivre et des maux à fuir, trouve tout son sens dans le paradigme de la crèche. Marie et Joseph sont des réfugiés en fuite devant la menace mettant en péril le futur de leur famille.

La prudence est de mise pour comprendre la sagesse des praticiens du palliatif. Leur réticence s’est exprimée lors des consultations publiques sur la question de « mourir dans la dignité » ou par la résistance des maisons de soins, ou encore par la voie d’une quantité importante de médecins refusant de pratiquer l’euthanasie. N’y a-t-il pas là des indicateurs probants d’opposition à un choix politique menaçant l’intégrité de l’héritage d’une bonne pratique médicale ?

À voir la vitesse à laquelle l’idéologie du « tout à l’autonomie » réclame l’étendue des lois favorisant le suicide assisté et l’euthanasie (lois 2 et C-14), je me demande si on ne retrouve pas les circonstances semblables à celles évoquées par le récit fondateur des fêtes de Noël ?

En octobre dernier, Le Devoir rapportait les propos d’un membre de la commission des soins de fin de vie : « L’arrivée de l’aide à mourir expose le milieu des soins palliatifs au Québec à un risque de « fracture et d’implosion », en raison des pressions croissantes exercées pour « faire pénétrer l’aide à mourir » dans ses milieux de soins. » Il s’agit d’un inquiétant constat.

Fuir l’idéologie pour préserver la qualité des soins est un vrai défi à relever pour ceux qui sont au fait du plus intime de l’expérience palliative.

Bien commun

La postérité et la pérennité de l’exemplarité de la crèche, malgré notre ignorance désolante à son égard, ne minimise en rien son rôle structurant notre vie sociale et politique. Toutes les tentatives idiotes de remplacer cela par les fêtes du « bonhomme de neige entre le renard et le grizzly » ne changeront rien à l’affaire. Nous sommes le produit de la culture judéo-chrétienne. Mais, comme le soulignait avec éloquence Chesterto, « le monde moderne est plein d’anciennes vertus chrétiennes devenues folles. Elles sont devenues folles, parce qu’isolées l’une de l’autre et parce qu’elles vagabondent toutes seules. »

Les milieux de soins palliatifs, dans leur spécificité, représentent peut-être une métamorphose de la Nativité ; une occasion de préserver la trame de liens humains signifiants contre l’isolement ? Dans les conditions de leur fragilité endossée, leur avenir demeure vulnérable. Je pense qu’ils contribuent au bien commun, ils représentent un espoir, voire une espérance.