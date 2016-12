Et si Noël arrêtait le temps

Comme chaque année, à l’approche de Noël, on croit avoir tout le temps devant soi pour se préparer à célébrer. On veut que le temps des Fêtes qui s’en vient soit mémorable et qu’il ne ressemble à aucun autre auparavant. On se rappelle comment les préparatifs avaient été l’an dernier et on veut faire mieux cette année. Et, surtout, se prendre à temps cette fois-ci. En fait, je crois que c’est d’ailleurs pour nous y aider que l’Avent existe, cette période qui couvre les quatre semaines qui précèdent Noël. C’est ainsi que les croyants se voient offrir un temps pour préparer leur coeur à la naissance de l’Enfant-Jésus, célébrée le 25 décembre.

Tandis qu’on va de l’avant, on veut faire le bien autour de soi et être généreux. Certains vont pouvoir se permettre d’offrir des cadeaux, d’autres enverront des cartes de Noël et certains donneront de leur temps à une oeuvre de charité. On est plein de bonnes intentions. Mais, trop souvent, on est vite dépassé par son train-train quotidien et on perd le contrôle. On n’a plus le temps pour rien, on court d’un bord et de l’autre, on est épuisé. Au lieu de prendre le temps et de trouver un cadeau tout à fait unique pour la personne qu’on aime, on se met à regarder sur Internet pour trouver celui qui pourrait être livré à temps. On se rend compte qu’on n’a pas encore commencé les cartes de Noël. Le facteur peut bien faire son possible, mais elles n’arriveront pas à temps. On panique. Et nous voilà rendus à Noël.

Oublier l’essentiel

Je ne sais pas comment a été votre période de l’Avent cette année. J’ai moi-même failli m’y perdre. J’ai passé tellement de temps à trop vouloir en faire que j’étais en train d’oublier l’essentiel. D’ailleurs, je crois que c’est un de nos drames, à nous les humains : avoir souvent peur d’un bonheur trop simple. Alors, on se complique et on le perd. Noël est tout simple : il suffit d’un seul chemin à emprunter pour en trouver la signification profonde. Suivre l’étoile brillante et prendre la route qui conduit à Bethléem, pour y voir naître un petit enfant qui se présente comme le prince de l’amour, l’inventeur du bonheur et l’unique sauveur du monde. Mais si toutes mes activités m’avaient empêché de m’arrêter à ce qui était vraiment important ?

Me reste-t-il du temps pour faire le bien, après l’avoir passé à me fatiguer avec ce qui m’apparaissait prioritaire ? Le temps me manque. On est rendu le 24. C’est alors que je me rappelle. Si l’homme Dieu a visité notre temps, c’est justement pour nous permettre de prendre le temps pour nous reprendre, renaître à une vie nouvelle, aimer, dire « je t’aime » et se laisser aimer, partager, espérer parfois contre toute espérance, reconnaître la beauté qui nous entoure, pardonner sans trop attendre et accepter d’être pardonné, briser l’isolement, nous rappeler que rien ne peut nous enlever notre dignité, nous réunir en famille, laisser une place à l’étranger, accueillir l’autre tel qu’il est, dire bonjour à ceux qu’on croise dans la rue, qu’ils soient riches ou pauvres, et sourire à la vie. Dans quelques heures, on entendra le Minuit, chrétiens. Ne soyons pas surpris, ce sera comme si le temps s’arrête pour un moment. J’en profiterai. Joyeux Noël et faisons en sorte que chaque instant compte. Que Dieu vous bénisse.