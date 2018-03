Québec promet de s’attaquer à l’héritage toxique des lagunes de Mercier

Après des décennies de critiques et de constats inquiétants sur l’étendue de l’héritage toxique découlant des lagunes de Mercier, le gouvernement Couillard promet de construire une nouvelle usine qui doit permettre « d’optimiser le confinement des contaminants » sur le site de la Rive-Sud dans la région de Montréal.

En annonçant lundi que le gouvernement prendra en charge « toutes les étapes menant à la construction » d’une nouvelle usine de décontamination des eaux souterraines, la ministre de l’Environnement, Isabelle Melançon, a dit avoir « bon espoir » qu’il sera possible de développer des « solutions prometteuses tout en préservant la santé de la population et la protection de l’environnement ».

Contamination

Il faut dire que ces lagunes de Mercier représentent un des pires cas de contamination au Canada — et le pire au Québec.

Dès 1968, il y a donc plus de 50 ans, le gouvernement québécois a autorisé une entreprise à déverser de dizaines de milliers de mètres cubes de déchets liquides produits par l’industrie pétrochimique dans une ancienne gravière de Mercier, près de Châteauguay.

Même si la contamination des sols a rapidement été démontrée, d’autres déchets y ont été déversés au cours des années suivantes, y compris par l’entreprise chargée de nettoyer le site. Des déchets contenant des BPC ont aussi été enfouis dans le secteur. Et malgré l’implantation d’une usine de traitement des eaux financée par Québec dès 1984, le site n’a jamais été décontaminé à ce jour.

Un rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement recommandait pourtant, dès 1994, d’excaver les sols lourdement contaminés, en plus d’installer un « mur de confinement » pour éviter la dispersion des contaminants.

Eaux toxiques

Dans son annonce de lundi, le gouvernement Couillard écarte de nouveau cette solution, présentée il y a de cela près de 25 ans.

« Compte tenu du faitque la contamination s’est étendue jusqu’au roc fracturé, l’approche consistant à confiner les contaminants sur le site des anciennes lagunes en contrôlant la progression de la contamination par une stratégie de pompage, plutôt que l’approche basée sur l’excavation des sols contaminés, demeure la solution la plus efficace », fait valoir le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

La solution présentée par Québec a néanmoins été saluée par la Ville de Mercier et la Ville de Châteauguay, qui dénoncent l’inaction gouvernementale dans ce dossier depuis plusieurs années. « Le conseil municipal est suffisamment rassuré pour procéder à l’arrêt des procédures judiciaires engagées à ce jour dans ce dossier », y compris contre le gouvernement, a précisé la mairesse de Mercier, Lise Michaud

En attendant la construction de la nouvelle usine, qui en est à l’étape de conception, l’usine en place depuis 1984 continuera de pomper et de traiter les eaux souterraines contaminées. Selon le gouvernement Couillard, « ces eaux ne présentent pas de danger pour la santé de la population ni pour l’environnement. Elles ne compromettent pas non plus la qualité des eaux prélevées par les prises d’eau potable situées en aval ».

Une enquête du Journal de Montréal a pourtant démontré, en décembre dernier, que cette usine de traitement déverse dans la nature des contaminants cancérigènes à des taux très élevés, bien au-delà des normes acceptables pour le gouvernement.