Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

À moins d’une semaine du printemps, une tempête hivernale a balayé le Québec mercredi, laissant des accumulations de neige qui ont atteint presque 40 cm en Gaspésie et au Nouveau-Brunswick. Les Montréalais, pour leur part, ont reçu une vingtaine de centimètres de neige depuis mardi. Dans l’est de la province, la neige et les vents ont provoqué la fermeture de plusieurs routes et des écoles ont aussi été fermées.