Québec veut suivre à la trace les sols contaminés

Québec mettra en place un projet-pilote afin de suivre à la trace les sols contaminés provenant d’un chantier à Outremont. Avec l’application Traces Québec, le gouvernement veut éviter que ces sols ne soient enfouis illégalement dans la nature.

La ministre de l’Environnement, Isabelle Melançon, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont dévoilé lundi les détails du projet lors d’une conférence de presse au Centre communautaire intergénérationnel à Outremont.

Le projet-pilote sur la traçabilité des sols sera mené sur le site de l’ancienne Cour de triage d’Outremont où la Ville aménagera un parc de 1,7 hectare.

L’entreprise chargée de disposer des sols contaminés sera tenue d’utiliser un logiciel spécifique, Traces Québec, qui permettra de faire un suivi en temps réel des différentes étapes entre l’excavation des sols contaminés jusqu’à leur transport à un site accrédité.

La ministre Melançon a évoqué le cas de deux endroits, l’un près de la rivière de L’Achigan et l’autre en Ontario, où des sols contaminés auraient été laissés sans traitement sur des sites non autorisés. « J’ai trouvé ces histoires très préoccupantes et choquantes », a commenté la ministre.

Les informations relatives aux sols contaminés seront cryptées et archivées. Le transport des matières sera suivi par géolocalisation. Selon Jean Lacroix, p.-d.g. de Réseau Québec, qui a développé le système de traçabilité, il deviendra très difficile pour les entreprises de se soustraire aux règles.

À terme, la ministre souhaite que ce système s’applique à tous les chantiers, mais elle n’a pas voulu donner d’échéancier à cet égard.

La Presse rapportait lundi que Sûreté du Québec et le ministère de l’Environnement mènent depuis 2015 une enquête sur une organisation considérée comme criminelle qui, à titre de sous-traitant, aurait illégalement entreposé des sols contaminés sur différents sites, dont des terres agricoles dans les Laurentides.