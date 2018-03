Les Canadiens produiraient de plus en plus de déchets

Un rapport exhaustif produit par les trois pays membres de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) laisse entendre que les ménages canadiens produisent de plus en plus de déchets. Le volume de déchets alimentaires et de résidus du jardin a largement augmenté de 2002 à 2012, passant de 230 kilogrammes par personne à près de 300, selon la Commission de coopération environnementale. Toutefois, moins du tiers de ces déchets sont épargnés du dépotoir, pour aller au recyclage, au compost ou dans des installations semblables. La Commission conclut qu’Ottawa pourrait jouer un rôle important pour s’attaquer au problème. La responsabilité des déchets organiques incombe aux gouvernements provinciaux et locaux au Canada, ce qui complique la collecte de données sur la gestion des déchets.