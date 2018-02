La justice rejette la poursuite de Gastem contre Ristigouche Sud-Est

Après près de cinq ans de démarches judiciaires et d’incertitudes pour la petite municipalité gaspésienne de Ristigouche Sud-Est, la Cour supérieure a rejeté mercredi la poursuite intentée en 2013 par la pétrolière Gastem, après l’adoption d’un règlement de protection de l’eau potable.

« Loin d’être adopté de façon intempestive et précipitée, le règlement résulte d’un travail sérieux afin de répondre aux préoccupations et aux revendications des citoyens de Ristigouche », écrit la juge Nicole Tremblay dans son jugement, rendu ce mercredi.

« Les municipalités sont reconnues comme palier gouvernemental et doivent assumer leurs responsabilités dans la protection de l’environnement sur leur territoire en respect du principe de la subsidiarité », précise également le jugement.

Selon la juge Tremblay, la pétrolière Gastem n’a jamais pu présenter une « preuve tangible » que la municipalité aurait subi une « influence des environnementalistes ». Pire, le Tribunal conclut que « Gastem a abusé des procédures légales ».

En plus de rejeter la poursuite de Gastem, la Cour ordonne à l’entreprise de verser plus de 154 000$ « à titre d’honoraires professionnels et débours », et ce, dans les 30 jours. Gastem devra également verser 10 000$ pour rembourser une partie des frais assumés dans le cadre de la campagne de sociofinancement lancée pour payer les frais juridiques de la municipalité de 160 habitants.



Dans le cadre de sa poursuite, Gastem réclamait plus d’un million de dollars à Ristigouche Sud-Est, une somme très importante pour une municipalité dont le budget annuel avoisine les 275 000$. Gastem, qui pourrait porter la cause en appel, n’avait toujours pas réagi au jugement mercredi en fin de journée.



Le maire de la municipalité, François Boulay, a accueilli le jugement « avec soulagement et satisfaction ». « La raison et le droit ont prévalu aujourd’hui. Nous sommes soulagés que notre droit à protéger notre eau potable soit enfin reconnu », a souligné M. Boulay au cours d’une conférence téléphonique.



Dans son jugement de 16 pages, a-t-il ajouté, « la juge note entre autres que l’intérêt public, le bien-être collectif d’une communauté et la sécurité des citoyens doivent être soupesés dans tous les projets introduits dans une communauté ».



Une porte-parole de l’Union des municipalités du Québec, Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie, a elle aussi salué la décision de la Cour supérieure, jugeant que celle-ci « reconnaît clairement le rôle des municipalités », notamment dans la protection de l’eau potable des citoyens. Selon elle, le gouvernement du Québec doit maintenant faire de même.



Même son de cloche à la Fédération québécoise des municipalités. « C’est un très bon jugement pour les municipalités du Québec, car il réitère leur pouvoir et leur devoir d’intervenir en ce qui concerne la protection de l’environnement. Le tribunal reconnaît les municipalités comme des acteurs en cette matière au même titre que les autres ordres de gouvernement », a déclaré son président, Jacques Demers.

Poursuite



Dirigée par l’ancien ministre libéral Raymond Savoie, la novice Gastem a intenté cette poursuite en 2013, après l’adoption d’un règlement sur la protection de l’eau potable. Ce règlement a eu pour effet de bloquer les projets d’exploration de Gastem.

L’entreprise d’exploration pétrolière et gazière jugeait toutefois que ce règlement outrepassait les pouvoirs de la municipalité « en créant de toutes pièces une nuisance par la prohibition d’une activité d’exploration ne présentant aucun inconvénient sérieux et n’étant aucunement susceptible de porter atteinte de quelque manière que ce soit à la santé publique ou au bien-être de la communauté ».

Gastem réclamait donc plus d’un million de dollars en guise de remboursement des investissements qu’elle dit avoir effectués en vue d’un projet de forage. Elle ne souhaite toutefois pas poursuivre les travaux dans ce secteur. C’est maintenant Pétrolia qui détient les permis d’exploration dans cette région, d’ailleurs listée comme un « projet » par Pétrolia.

Silence à Québec

Tout au long du processus judiciaire, le maire François Boulay a tenté à plusieurs reprises d’obtenir l’aide du gouvernement Couillard dans ce dossier, mais en vain. Le gouvernement a refusé d’intervenir, en invoquant notamment le fait que le dossier était devant les tribunaux.

Québec a toutefois mis en place un Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, qui impose des distances minimales entre les forages et les sources d’eau.

Au fil des ans, le gouvernement du Québec a accordé des milliers de kilomètres carrés de permis d’exploration sur le territoire de la province, mais sans jamais consulter les populations concernées. À l’heure actuelle, des permis ont été délivrés pour plus de 53 225 km2 de territoire.