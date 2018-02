Catherine McKenna critiquée pour une photo sur Facebook

Photo: Facebook

Une photo diffusée sur la page Facebook officielle de Catherine McKenna montre la ministre fédérale de l’Environnement en train de servir des crêpes, dans le cadre du « déjeuner » annuel Enbridge du Bal de neige d’Ottawa. La ministre portait un tablier sur lequel figurait le logo de l’entreprise impliquée dans l’industrie des pipelines et des sables bitumineux. La photo, qui a été partagée par plusieurs militants écologistes, a suscité des commentaires très critiques à l’endroit de la ministre. Certains y voient un appui à l’industrie pétrolière, ou plus directement à Enbridge, une multinationale qui exploite un important réseau de pipelines et de gazoducs au pays. Le porte-parole de Greenpeace Patrick Bonin a dénoncé cet « écart de conduite » de Mme McKenna. Depuis son élection, le gouvernement Trudeau a approuvé un important projet de l’entreprise, l’expansion de la « Ligne 3 ». Le cabinet de Catherine McKenna n’a pas souhaité commenter les critiques formulées à son endroit.