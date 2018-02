Ottawa s’engage à protéger le chevalier cuivré

André Côté - Abonné 3 février 2018 10 h 03

Une grande affiche...

«Selon Daniel Dagenais, vice-président aux opérations, il est prévu d’exploiter « un habitat plus riche » pour le chevalier cuivré situé à proximité des installations de Contrecoeur.» J'imagine qu'on mettra une grande affiche, à leur intention, indiquant le changement de milieu... On règle un problème environnemental comme on règle les affaires. Désolant!