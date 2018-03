La stratégie au coeur de la réussite

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

L’importance du développement stratégique dans les organisations a poussé l’Institut de leadership en gestion à offrir une nouvelle formation centrée sur ce sujet. Avec cette nouvelle certification en stratégie, l’Institut continue d’outiller les dirigeants.

« La stratégie prend plus de place qu’avant dans les entreprises, car l’environnement est en perpétuel changement », lance d’emblée Richard Dancause, administrateur de sociétés certifié (ASC) et formateur de l’Institut impliqué dans l’élaboration de ce nouveau programme. Unique en son genre, la certification en stratégie vise à donner aux dirigeants les clés pour contribuer au développement stratégique de leur organisation. « Étant donné que les entreprises sont tributaires de leur stratégie et qu’elles ne peuvent pas être pérennes sans la définir et la revoir régulièrement, il devient évident qu’il faut donner une méthode », développe M. Dancause.

Cette certification a été élaborée par une équipe formée de chefs d’entreprises, d’enseignants universitaires et de consultants reconnus dans le domaine. Au cours des six jours (en deux fois trois jours), une dizaine d’intervenants et de formateurs d’expérience et de renom, actifs sur le terrain, viendront partager leurs expertises aux participants. « Nous avons cherché les experts selon les thématiques que nous avons développées et choisi les meilleurs formateurs », indique Éric Paquette, président et cofondateur de l’Institut de leadership.

Cas concrets

« Après avoir sensibilisé les apprenants à l’importance de la stratégie, on va les former aux façons de la définir, puis de la mettre en oeuvre et enfin, aux façons de mobiliser les ressources autour d’une nouvelle stratégie », indique M. Dancause. Le but est d’aborder la stratégie sous tous ses angles, pour que les gestionnaires soient capables de transformer leur organisation. La particularité de cette formation est qu’elle se déroule en six jours, permettant d’aller au-delà de la seule planification stratégique. « C’est la grande différence avec ce qui se fait ailleurs, on prend du temps pour parler de comment mettre en place une stratégie par exemple », explique Richard Dancause. Pour appuyer leurs propos, les formateurs ont choisi de proposer des cas concrets à leurs élèves et non de classiques cas d’écoles. « Nous demanderons à un participant de parler de son organisation, et tout le groupe va ensuite travailler sur ce cas-là », présente le formateur.

Une des principales raisons qui ont poussé l’Institut de leadership en gestion à proposer cette certification est le résultat d’un sondage mené auprès de ses diplômés. « Nous avons demandé quelles compétences ils souhaitaient approfondir, et plus de 50 % voulaient aller plus loin dans la stratégie », explique M. Paquette. Chaque cohorte comptera entre 25 et 30 participants, tout comme la certification en leadership et habiletés de direction. En outre, ceux n’ayant pas suivi cette dernière auront quelques lectures à faire s’ils souhaitent participer à la certification en stratégie. La prochaine session débutera le 22 mars prochain.